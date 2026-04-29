Falta de água afeta região metropolitana de Curitiba hoje. Seu bairro na lista?

O cronograma de serviços da Sanepar para esta quarta-feira (29) prevê interrupções no fornecimento de água na Região Metropolitana de Curitiba e do interior do estado.

As atividades fazem parte do plano de manutenção preventiva e melhoria da infraestrutura de saneamento do Paraná.

Falta de água em Quatro Barras

Em Quatro Barras, a Sanepar executa hoje obras de manutenção e melhoria nas redes de distribuição. O serviço teve início às 08h e a previsão é que o abastecimento seja normalizado gradualmente a partir das 19h desta quarta-feira. Motoristas e moradores devem ficar atentos a possíveis movimentações de equipes técnicas em vias públicas. A falta de água em Quatro Barras afeta diretamente o bairro Borda do Campo.

Interior do Estado

No interior, a cidade de Reserva passa por um processo de higienização de seus reservatórios. A limpeza é essencial para garantir os padrões de potabilidade da água distribuída à população. A interrupção começou pela manhã e a normalização total do sistema está prevista para as 18h de hoje.

Além disso, a Sanepar registrou uma interrupção emergencial em Cândido de Abreu devido à falta de energia elétrica nas unidades de bombeamento. A previsão é que o fornecimento de água seja restabelecido por volta das 22h, conforme a estabilização da rede elétrica.

Próximas intervenções

Para esta quinta-feira (30), já está programada a higienização de reservatórios em Ortigueira, com previsão de início às 08h e retorno do abastecimento por volta das 19h.

A Sanepar orienta que a água das caixas-d’água domésticas deve ser usada prioritariamente para higiene e alimentação. Atividades de alto consumo, como lavagem de calçadas ou rega de jardins, devem ser evitadas durante o período de manutenção. Vale lembrar que imóveis que possuem reservatório próprio com capacidade para 24 horas de consumo não costumam sentir os efeitos dessas paradas programadas.