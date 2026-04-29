Acidente com poste e abandono de veículo trava o trânsito no Jardim Botânico nesta quarta

Um acidente na madrugada desta quarta-feira (29/04), na Rua Engenheiro Ostoja Roguski, em frente ao Jardim Botânico, causa sérios transtornos ao tráfego e ao fornecimento de energia na região nesta manhã. O motorista de um veículo bateu contra um poste e abandonou o local, deixando um rastro de lentidão para quem chega a Curitiba pela BR-277 e também para quem tenta cruzar a Avenida Prefeito Lothário Meissner.

O trânsito no local que já é complicado está ainda mais caótico. Confira abaixo tudo que está rolando no trânsito de Curitiba hoje.

Bloqueios e Ocorrências

Rua Engenheiro Ostoja Roguski (Jardim Botânico)

Orientação: Agentes da Setran estão no local orientando os motoristas. A recomendação é evitar a região enquanto os trabalhos de remoção e reparo da rede elétrica são realizados.

Data: Quarta-feira (29/04).

Local: Em frente ao Jardim Botânico.

Resumo: Colisão de carro contra poste com abandono do veículo pelo condutor.

Impacto: Há registro de desligamento de energia na região. O trânsito está muito carregado para quem vem pela BR-277 e para quem utiliza a própria Engenheiro Ostoja Roguski. Motoristas relatam mais de meia hora de trânsito por causa do acidente e movimento na região.

Há bloqueio na região do Jardim Botânico logo cedo, complicando o trânsito em uma região que normalmente já é complicada. Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

Obras

Avenida Presidente Affonso Camargo (Centro/Jardim Botânico)

Data: Bloqueio permanente iniciado nesta semana.

Bloqueio permanente iniciado nesta semana. Local: Em frente à Rodoferroviária, sentido bairro (faixa da esquerda).

Em frente à Rodoferroviária, sentido bairro (faixa da esquerda). Resumo: Interdição necessária para a construção do alicerce da nova estação-tubo Rodoferroviária (Projeto BRT Leste/Oeste). A alteração é definitiva, pois o trecho terá uma nova geometria viária. Além da estação, equipes trabalham na pavimentação em concreto e novas calçadas.

Contorno Sul de Curitiba – BR-376 (Cidade Industrial)

Data: Vigente até 06 de maio de 2026.

Vigente até 06 de maio de 2026. Local: Entre os km 594+600 e 595+050, nas proximidades da Volvo.

Entre os km 594+600 e 595+050, nas proximidades da Volvo. Resumo: Bloqueio total das vias marginais para serviços de drenagem, terraplenagem e pavimentação pela concessionária Via Araucária. A intervenção visa melhorar a segurança na região da Cidade Industrial, mas provoca lentidão nos acessos à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Bloqueios

Avenida Affonso Camargo – Trecho Central (Centro)

Data: Quarta-feira (29/04).

Quarta-feira (29/04). Local: Pista sentido Centro, a partir da Rua Dr. Faivre, com interdição no retorno após a Rua Francisco Torres.

Pista sentido Centro, a partir da Rua Dr. Faivre, com interdição no retorno após a Rua Francisco Torres. Resumo: Bloqueio total da pista para avanço das obras do lote 2.3 do BRT. Motoristas que vêm do Jardim Botânico devem redobrar a atenção aos desvios sinalizados.

Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão)

Data: Vigente desde 22/04.

Vigente desde 22/04. Local: Entre a via rápida Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras.

Entre a via rápida Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras. Duração: Previsão de 30 dias.

Previsão de 30 dias. Resumo: Bloqueio total para pavimentação do Novo Inter 2. O acesso é restrito a moradores e comerciantes.

Bloqueio total para pavimentação do Novo Inter 2. O acesso é restrito a moradores e comerciantes. Desvios: Recomenda-se o uso das ruas Carlos Dietzsch, Coronel Airton Plaisant e Guilherme Pugsley.

Transporte Coletivo

Terminal Cabral (Estação-tubo A04)

Data: Em andamento.

Em andamento. Local: Plataforma da linha A04-Tamandaré/Cabral .

Plataforma da linha . Impacto: Estação desativada para manutenção.

Estação desativada para manutenção. Orientação: O atendimento aos passageiros é realizado provisoriamente nas estações das linhas 210-CIC/Cabral, 607-Colombo/CIC e 700-Pinheirinho/Cabral.

Linha 670-São Jorge

Impacto: O itinerário permanece alterado no bairro Portão devido ao bloqueio total da Rua Professora Doracy Cezzarino.