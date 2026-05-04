Falta de água afeta milhares de moradores na RMC nesta semana. Saiba onde

A cidade de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, terá interrupção no abastecimento de água nesta terça-feira (5), a partir das 8h. A suspensão ocorre devido a obras e manutenção em redes, com previsão de normalização apenas para a noite do mesmo dia.

Segundo a Sanepar, esta falta de água afeta milhares de moradores do bairro Borda do Campo.

Para o município de Curitiba, não há alertas de interrupção em destaque nesta segunda-feira (4), sendo necessário consultar o sistema da companhia com o endereço completo apenas para situações pontuais e residenciais.

Situação em outras regiões do estado

Em outras regiões do Paraná, dois municípios enfrentam interrupções que começaram no domingo (3) e devem se normalizar ao longo desta segunda-feira (4):

Doutor Camargo: o abastecimento foi paralisado às 14h de domingo (3) devido à falta de energia. A normalização estava prevista para a madrugada desta segunda-feira (4).

o abastecimento foi paralisado às 14h de domingo (3) devido à falta de energia. A normalização estava prevista para a madrugada desta segunda-feira (4). Umuarama: a interrupção teve início às 17h50 de domingo (3) devido à manutenção de equipamentos. A previsão é de que o fornecimento seja retomado na tarde desta segunda-feira (4).

Outras manutenções programadas para os próximos dias

A Sanepar também informou o cronograma de obras e manutenção em redes que afetarão o abastecimento em outros municípios do estado:

Guarapuava: início em 5 de maio, às 8h, com normalização prevista para a noite.

início em 5 de maio, às 8h, com normalização prevista para a noite. Francisco Beltrão: início em 5 de maio, às 13h30, com normalização prevista para a noite.

início em 5 de maio, às 13h30, com normalização prevista para a noite. Ponta Grossa: início em 6 de maio, às 9h, com normalização prevista para a noite.

A companhia orienta os consumidores a fazerem o uso consciente da água e a utilizarem os canais oficiais para consulta detalhada de acordo com o endereço de cada imóvel.