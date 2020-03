A falta de chuva dos últimos dias reduziu a vazão em 60% do Rio Miringuava e, aliado ao aumento do consumo de água, a Sanepar vai continuar com cortes no abastecimento em bairros de Curitiba e região metropolitana até sexta-feira (20). O problema do desabastecimento é registrado desde domingo (15), quando 38 bairro da capital ficaram sem água, afetando mais de 160 mil pessoas.

LEIA TAMBÉM – Paraná segue com seis casos confirmados de coronavírus, 38 suspeitas estão sob análise

Nesta segunda-feira (16), sete bairros foram atingidos com o corte: Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado e Xaxim. Para os próximos dias a estiagem deve afetar bairros de Araucária, Campo Magro, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Curitiba e São José dos Pinhais.

De terça a sexta-feira, o fornecimento de água será interrompido em alguns bairros de Curitiba e região metropolitana (veja a tabela abaixo) às 8 horas de um dia, sendo normalizado às 8 horas do dia seguinte. A orientação da companhia de saneamento é de os imóveis tenham caixa d’água compatível com o tamanho da família e com reserva suficiente para 24 horas.

Terça-feira, 17 de março

Corte no abastecimento programado para 8 horas e normalização às 8 horas de quarta-feira (18).

Bairros afetados

Araucária: Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera.

Campo Magro: Boa Vista.

Almirante Tamandaré: Colônia Lamenha Grande, Dragão Verde, Nápolis, Santa Maria, Santa Fé, Solar, Tanguá e Nossa Senhora do Pilar.

Fazenda Rio Grande: Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha.

Curitiba: Cascatinha (parcial), São João, Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade, Orleans, São Braz e Santo Inácio.

São José dos Pinhais: São Marcos e Campina do Taquaral.

Quarta-feira, 18 de março

Corte no abastecimento programado para 8 horas de quarta-feira e normalização às 8 horas de quinta-feira (19).

Bairros afetados

Curitiba: Água Vede, Fanny, Guaíra, Parolin, Prado Velho, Cascatinha (parcial), Santa Felicidade, São braz, Rebouças, Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê.

Araucária: Boqueirão, Cachoeira, Capela Velha, Centro, Costeira, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Sabiá, Vila Nova, D. Victoria, Jardim Plínio e Iguaçu.

Quinta-feira, 19 de março

Corte no abastecimento programado para 8 horas de quinta-feira e normalização às 8 horas de sexta-feira (20).

Bairros afetados

Curitiba: Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, CIC, Fanny, Fazendinha, Guaíra, Hauer, Lindoia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Seminário, Vila Izabel e Xaxim.