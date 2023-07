Queda de energia deixa 13 bairros de Curitiba sem água; confira a lista

A Sanepar informa que uma queda de energia no setor de distribuição do Bacacheri e Santa Efigênia, em Curitiba, pode deixar 13 bairros sem água nesta segunda-feira (24).

O problema pode afetar os bairros Abranches, Ahu, Atuba, Bacacheri, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui e Juvevê.

De acordo com a Sanepar, o abastecimento deve ser normalizado por volta das 19 horas desta segunda-feira. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula. Também é possível consultar outras informações pelo site da Sanepar.

