Falha técnica faz voo da TAP para Curitiba retornar ao aeroporto de Lisboa

Um voo da TAP Air Portugal que seguia de Lisboa para Curitiba precisou retornar ao aeroporto de origem na madrugada deste sábado (1º) após a tripulação identificar um problema técnico durante a viagem. A aeronave declarou emergência cerca de 30 minutos após a decolagem e voltou a pousar na capital portuguesa.

Segundo dados da plataforma FlightRadar24, o voo TP067 decolou do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às 12h16 (horário local). Pouco depois de deixar o espaço aéreo português, a aeronave interrompeu a travessia do Atlântico e iniciou o retorno, realizando órbitas para procedimentos operacionais antes da aproximação para pouso.

O avião aterrissou novamente em Lisboa às 14h06 e, durante a operação, desceu para cerca de 10 mil pés de altitude (aproximadamente 3.050 metros). Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a TAP confirmou que o retorno ocorreu por uma falha técnica.

“O voo TP067, com destino a Curitiba, regressou a Lisboa devido a uma questão técnica. A aterragem decorreu com total segurança e normalidade e os passageiros retomarão viagem assim que possível”, informou a companhia à Tribuna do Paraná.

Rota do voo TP67 neste sábado. Imagem: Reprodução/Flight Radar.

Os reflexos também atingiram o voo de partida a Portugal. A aeronave que deveria partir do Aeroporto Afonso Pena para Lisboa às 20h10 deste sábado teve o horário alterado. A decolagem foi reprogramada para 6h15 de domingo (2), segundo dados do Flight Radar. Antes de seguir para Portugal, o voo faz uma escala técnica no Rio de Janeiro para reabastecimento.

Esta é a segunda intercorrência registrada na nova rota entre Curitiba e Lisboa em menos de um mês de operação. No dia 7 de julho, durante a primeira semana do serviço, um voo com saída da capital paranaense foi cancelado poucas horas antes da decolagem.

A aeronave, que partiria às 21h25, sofreu dois atrasos sucessivos antes de a TAP informar o cancelamento por “motivos operacionais”. Na ocasião, os passageiros precisaram ser reacomodados em outros voos.