Voo da nova rota entre Curitiba e Lisboa é cancelado; guichês vazios

O voo direto entre Curitiba e Lisboa, operado pela TAP Air Portugal, foi cancelado na noite desta terça-feira (7), poucas horas antes da decolagem. A aeronave deveria partir às 21h25, mas sofreu dois atrasos sucessivos antes do cancelamento. Esta seria apenas a terceira operação da nova rota, inaugurada na última quinta-feira (2).

A passageira Bianca Guibor chegou ao Aeroporto Internacional Afonso Pena por volta das 18h. Enquanto aguardava, acompanhou pelo aplicativo da companhia as sucessivas alterações no horário do voo e buscou informação nos guichês, que estavam vazios.

“Quando entramos no aplicativo, o horário aparecia riscado. Depois mudou de novo, e ninguém atendia o telefone. Por isso, viemos direto para o aeroporto. Chegando aqui, os guichês da TAP estavam vazios, sem ninguém para dar suporte, apesar de o local estar lotado de passageiros”, relatou à Tribuna do Paraná.

Outra passageira, Nara Silva, também criticou a falta de informações. “Estamos aguardando esse voo e há pessoas que chegaram há dois dias do Rio Grande do Sul. Inclusive, há um grupo de 14 passageiros com pessoas que têm necessidades especiais”, afirmou.

Segundo ela, a companhia também não respondeu às tentativas de contato por telefone. “Liguei mais de 30 vezes para o 0800 da TAP e a ligação nem chegava a completar. Estamos sem informação. Há pessoas que perderam compromissos gravíssimos e urgências familiares que precisavam atender na Europa”, disse. Até as 10h nenhuma assitsência foi dada aos passageiros.

Companhia não tentou realocar passageiros

Inicialmente, a companhia alterou a decolagem para perto das 23h. Em seguida, remarcou o voo para depois das 2h desta quarta-feira (8). Posteriormente, informou aos passageiros uma nova previsão para as 11h e, mais tarde, alterou novamente o horário para 14h30.

Bianca afirma que, durante o atendimento no aeroporto, a companhia não ofereceu alternativas de reacomodação em voos de empresas parceiras. “Não houve conversa nem negociação. Tentamos dialogar, mas disseram que não havia o que fazer. O atendente apenas garantiu que a situação seria resolvida hoje pela manhã”, contou.

Caso o voo decole às 14h30, a partida ocorre praticamente no mesmo horário previsto para o pouso da aeronave em Lisboa, conforme a programação original. A companhia opera o voo três vezes na semana em horários diferentes.

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a Motiva, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional Afonso Pena. A empresa informou que cancelamentos de voos são de responsabilidade das companhias aéreas e que cabe à TAP prestar assistência aos passageiros, incluindo orientações e eventual reacomodação.

A reportagem também procurou a TAP Air Portugal para esclarecer os motivos do cancelamento e os relatos de falhas no atendimento aos passageiros. Até a publicação desta reportagem, a companhia não havia se manifestado.