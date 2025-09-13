Falha deixa milhares de moradores sem água em 50 bairros da RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, devem se preparar para enfrentar a falta de água ao longo deste final de semana. O problema foi identificado ainda na sexta-feira (12), quando equipes da Sanepar detectaram um impedimento operacional em parte da rede de abastecimento da cidade.

Para a realização dos reparos, foi necessário interromper temporariamente a distribuição de água em diversos bairros do município. A Sanepar estima que o fornecimento comece a ser retomado apenas a partir das 13h de domingo (14), de forma gradual, até que a rede volte a operar normalmente.

Segundo a companhia, o problema afeta diferentes regiões do município. Entre os bairros atingidos estão: Arruda, Atúba, Campo Pequeno, Centro, Colombo-sede, Curitibano, Fervida, Jardim Adriana, Jardim Alvorada, Jardim Ana Rosa I e Jardim Ana Rosa II, Jardim Arapongas, Jardim Bandeirantes, Jardim Campo Alto, Jardim Central, Jardim Cesar Augusto, Jardim Curitiba, Jardim das Perdizes, Jardim Del Rey, Jardim Esplanada, Jardim Georgina, Jardim Gadalajara, Jardim Iracema, Jardim Maria Matutina, Jardim Mediterrâneo, Jardim Monza, Jardim Nossa Sra. das Graças, Jardim Osasco, Jardim Rio Verde, Jardim Samambaia, Jardim Santa Cruz, Jardim Santa Fé, Jardim São Sebastião, Parque do Embu, Parque Monte Castelo, Parque Reserva Terezinha, Planta Santa Tereza, Planta Santo Agostinho, Planta Vila Nova, Roça Grande, Santa Gema, São Dimas, São Gabriel, Sede, Vila Alto da Cruz I e Vila Alto da Cruz II, Vila Guaracy, Vila Guarani, Vila Santa Maria, Vila Yara.

Recomendações

A Sanepar orienta que, durante o período de manutenção, os moradores das áreas afetadas utilizem a água tratada apenas para consumo essencial, como preparo de alimentos e higiene pessoal, evitando desperdícios. Atividades que demandem grande volume de água, como lavar calçadas ou veículos, devem ser adiadas.

O impacto será maior para imóveis que não possuem caixa-d’água. De acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), o ideal é que cada residência tenha um reservatório com capacidade mínima de 500 litros, suficiente para atender uma família de até quatro pessoas por 24 horas.

Sem água após o prazo determinado? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.