Edison Brittes é denunciado por ameaçar ex-esposa de morte por cartas; Fotos

Edison Brittes Júnior, réu confesso condenado a 42 anos de prisão pelo assassinato do jogador Daniel Corrêa Freitas, morto em 2018, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por ter ameaçado de morte a ex-esposa, Cristiana Brittes.

Conforme a advogada de Cristiana, as ameaças foram feitas por meio de cartas e recados encaminhados através de pessoas que o visitavam na cadeia em 2020. Em um dos trechos dos materiais apresentados pela acusação, Edison teria dito que não iria julgar a então esposa por “uma noite de bebedeira”, pois ela seria uma boa mulher e, caso não fosse, “não estaria mais aqui”, pois ele a “mataria sem pensar duas vezes”.

“Não vou te julgar de uma noite de bebedeiras e sim pelos 20 anos de sua postura ezacerbada [SIC] de esposa, mãe, mulher, pois você sempre foi certa em tudo, principalmente, na nossa relação, pois se não fosse, nem aqui você estaria! mais! Você sabe bem que eu mataria você sem pensar 2x”.

Foto: Arquivo pessoal

Em outra carta, em meio a juras de amor, Edison teria escrito: “Espero que você esteja bem e me respeitando como você diz que sempre ‘fez’, pois não quero ter que matar você. Pois, se eu souber de alguma atitude sua errada, qualquer uma, a menor que seja, eu mesmo mato você. Por isso, te peço: cuida, vigia e me respeite. Não dê chance pro azar”.

Foto: Arquivo pessoal

Conforme a advogada de acusação, diante das ameaças, Cristiana decidiu ir à delegacia para registrar boletim de ocorrência para que o estado pudesse proteger a integridade dela. Conforme a advogada, atualmente, há uma medida protetiva decretada em desfavor de Edison.

O que diz a defesa de Edison

Em nota, a defesa de Edison afirma que, apesar da denúncia, tratam-se de fatos antigos que não condizem com a realidade atual. Segundo a advogada, as cartas não foram representadas em tempo oportuno, pois teriam passado cinco anos do envio delas.

Para a defesa, a atitude de Edison foi uma resposta às acusações de Cristiana durante uma entrevista fornecida a um documentário em que, em uma “tentativa desesperada de se defender”, segundo a defesa, teria prejudicado Edison.

Relembre o caso Daniel

O jogador de futebol Daniel Correa Freitas, de 24 anos, foi encontrado morto em uma área rural de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), em 27 de outubro de 2018. Segundo a polícia, ele estava parcialmente degolado e com o órgão genital cortado.

O jogador foi a festa de aniversário de 18 anos da filha de Edison Brittes, Allana Brittes, na noite de 26 de outubro, em uma casa noturna de Curitiba. A festa continuou na manhã do dia seguinte na casa da família.

Edison confessou que matou o jogador “sob forte emoção”, pois Daniel teria tentado estuprar sua esposa, Cristiana. Antes de ser agredido e morto, o jogador Daniel trocou mensagens e fotos com um amigo em que ele aparecia deitado ao lado da mulher.

Dois dias após o crime, Edison, Cristiana e Allana foram vistos em um shopping de São José dos Pinhais para, segundo a denúncia, coagir testemunhas.

Em 2024, Edison foi condenado a 42 anos, 5 meses e 24 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado em regime fechado e a 2 anos, 1 mês e 8 dias em regime aberto; Cristiana foi absolvida pelo homicídio, mas condenada por fraude processual e corrupção de menores a 6 meses de detenção e um ano de reclusão em regime aberto; Allana foi condenada a 6 anos, 5 meses e 6 dias de prisão em regime fechado e 9 meses e 10 dias de detenção por fraude processual, corrupção de menores e coação ao curso do processo.

Outras pessoas apontadas como envolvidas no caso foram absolvidas.