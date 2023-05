O rompimento de uma tubulação na madrugada desta segunda-feira (29) na Central de Reservação Cajuru, em Curitiba, pode afetar o abastecimento de água em vários bairros da capital paranaense. Oito bairros ficarão sem água por causa desta falha da Sanepar.

Segundo a Sanepar, os bairros afetados são Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê e Alto da XV. A previsão é de que a manutenção seja concluída no fim da tarde desta segunda, com a normalização ocorrendo em torno da meia-noite. A orientação é para que os moradores façam uso racional da água.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para outras informações, acesse o site da Senepar, ou utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile.

