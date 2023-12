Falecimentos das últimas 24 horas deste sábado em Curitiba e região

Alan Ricardo da Silva, 39 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Freitas da Silva e Maria de Jesus Pompeu da Silva. Sepultamento ontem.

Altair Dias Pinheiro, 63 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Antônio Dias Pinheiro e Laudelina Martins Pinheiro. Sepultamento ontem.

Alzira Alves da Silva, 85 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Manoel Alves da Silva e Sophia Cobarne. Sepultamento ontem.

Anderson de Oliveira Veiga, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nadir Veiga e Nadir de Oliveira Veiga. Sepultamento ontem.

André Hopata, 86 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Antônio Hopata e Rosa Hopata. Sepultamento ontem.

Antônio Osmar Sydor, 63 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Estefano Sydor e Rosa Sydor. Sepultamento ontem.

Aparecida Sampaio Sowa, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Sampaio e Balbina Fanha Sampaio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela de Jaguariaíva.

Appololonia Machovski Sakowicz, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Machovski e Carolina Machovski. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério São Miguel, saindo de São Miguel.

Aroldo Gomes de Oliveira, 79 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Gomes de Oliveira e Escolástica Leonor Gomes de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Cecília Garcia de Alencar, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Euclides Vieira Garcia e Paulina Murara Garcia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Dianira do Carmo Rosa, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Marques do Carmo e Mercedes Cordeiro do Carmo. Sepultamento hoje, Capela Municipal de Paranaguá, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Elza Pereira da Costa, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Pereira da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ernani Altair dos Santos Filho, 44 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Ernani Altair dos Santos e Soeli Gardino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Francisca Caboclo da Silva, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Caboclo e Noêmia Barbosa da Silva. Sepultamento ontem.

Gunter Stettler, 83 anos. Filiação: Emílio Stettler e Lotte Kruger Stettler. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Luto Curitiba.

Hélio Drabeski, 69 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Luciano Drabeski e Laura Drabeski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Hélio Gomes dos Santos, 36 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Mário Castro dos Santos e Doralice Gomes dos Santos. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo de Evangélica Uberaba.

Hian Rafael de Oliveira Correa dos Santos, 2 mes(es). Filiação: Rafael dos Santos e Hellen Caroline de Oliveira Correa. Sepultamento ontem.

Ida Barra de Moura, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Faciano Barra e Dulcineia Pereira Barra. Sepultamento ontem.

Iracema Lemos Marchioreto, 93 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Sérgio Lemos da Luz e Ricardina Alves Carneiro. Sepultamento ontem.

Isolde Storrer, 93 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Alberto Storrer e Maria das Neves Storrer. Sepultamento ontem.

Jackson Luiz Caillot, 57 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Oswaldo Caillot e Júlia Caillot. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

José Valmor Soares Leal, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebasteao da Silva Leal e Rosaria Soares Leal. Sepultamento ontem.

Karla de Souza, 49 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: José Carlos de Souza e Marlize de Souza. Sepultamento ontem.

Laertes Antônio Ferreira, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Maria Ferreira e Maria de Lourdes Ferreira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Leonilda Gonçalves de Lima, 80 anos. Filiação: João Pedro Alves e Ana Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Lucélia do Rocio Simões de Faria, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abelardo Simões e Maria Augusta Simões. Sepultamento ontem.

Luci Linzmeyer, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Linzmeyer e Ana Linzmeyer. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Luiz Giacomo de Luca, 86 anos. Profissão: dentista. Filiação: Giacomo de Luca e Constantina Zanette de Luca. Sepultamento hoje, (Rio Negro) Cemitério Municipal de Rio Negro (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Madalena Correia da Silva, 87 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Abílio C da Silva e Sebastiana R da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério São Miguel, saindo da Capela da Medalha Milagrosa CuritibaPR.

Marcos Aurélio Parisotto, 63 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: Luiz Parisoto e Lourdes Agostini Parisotto. Sepultamento domingo, 10 de dezembro de 2023 às 10hh, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Maria de Lourdes Carvalho dos Santos, 81 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Paulino Porcino dos Santos e Santina Glória de Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marli Mendes, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Kruger e Josefa Kruger. Sepultamento ontem.

Mirtes Firmiano da Silva Gondim, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Firmiano da Silva e Antônia de Jesus. Sepultamento ontem.

Nicolau Abicalaf Neto, 76 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Gebran Abicalaf e Emília Machado Abicalaf. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Memorial Luto Curitiba/ Sala Manaca.

Nylzamira Cunha Bejes, 96 anos. Profissão: bibliotecário(a). Filiação: Aguinaldo Guimarães da Cunha e Alfredina Souza da Cunha. Sepultamento ontem.

Odete Cecília Salvador, 85 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Blum Apolinário e Cecília Idalina Polidoro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Olímpio Vinciguera, 74 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Albino Vinciguera e Izolina Vinciguera. Sepultamento ontem.

Rodrigo Luder, 46 anos. Profissão: gerente. Filiação: Leocádio José Luder e Cleusa Cavichiolo Luder. Sepultamento ontem.

Rubens Gabardo, 86 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Severino Gabardo e Júlia Baggio Gabardo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Sérgio Alexandre Cabral Gosende, 56 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Sérgio Alexandre Alencastre Gosende e Lucy Cabral Gosende. Sepultamento ontem.

Sônia Terezinha Coelho, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Domingos Padilha e Maria Ignez Gequelim Padilha. Sepultamento ontem.

Teresinha Justino da Silva Chaves, 78 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Jorge Justino da Silva e Olinda Paterno. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Vicente Fagundes, 63 anos. Filiação: Maria Conceição Fagundes. Sepultamento ontem.

Wolodymir Pawuk, 88 anos. Profissão: estoquista. Filiação: Anna Pawuk. Sepultamento ontem.