Fala Curitiba inicia reuniões de priorização em 25 de maio; veja como participar

O Fala Curitiba 2026 entra na terceira etapa com reuniões presenciais de priorização a partir de segunda-feira (25/05), seguindo até 10 de junho nas dez regionais de Curitiba. Nesta fase, as sugestões apresentadas pela população desde abril serão discutidas para definir as propostas prioritárias que irão para votação final em agosto.

Os encontros são coordenados pelo Instituto Municipal de Administração Pública e pela Secretaria do Governo Municipal. As reuniões de priorização acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, em ruas da cidadania, escolas, clubes e igrejas, segundo a Prefeitura de Curitiba.

Serão 29 encontros durante três semanas. Todos que participaram das fases anteriores pela internet ou pelo Fala Móvel podem comparecer aos encontros presenciais para ajudar a organizar os pedidos por assunto.

Durante as reuniões, os participantes escolhem um dos 19 assuntos disponíveis, como Saúde, Educação, Transporte Público, Meio Ambiente, Segurança Alimentar, Habitação e Obras de Drenagem. Em grupos mediados por técnicos da Prefeitura, avaliam as sugestões e definem as três prioridades de cada tema. Quem ainda não registrou demandas poderá preencher o formulário durante os encontros.

A coleta de sugestões para a Lei Orçamentária Anual segue até 3 de junho pela internet e Fala Móvel. A votação final ocorre entre 3 e 7 de agosto, com reuniões presenciais em cada regional, além de participação online entre 19 e 31 de julho. Os 100 pedidos mais votados serão incluídos no projeto de LOA de 2027 e encaminhados para votação na Câmara Municipal.