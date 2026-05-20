Gilmar “intragável”, falta de água e política fervendo: Tudo que você precisa saber hoje

Bom dia, Paraná! A quarta-feira, 20 de maio, começa movimentada no estado. O grande destaque do dia é a resposta de Deltan Dallagnol à decisão do ministro Gilmar Mendes: “intragável”. Na capital, o cenário político esquenta com a denúncia por quebra de decoro contra um vereador de Curitiba, enquanto o trânsito exige paciência dos motoristas devido a obras e desvios. Para programar a semana, fique atento: o frio continua com máxima de 19°C hoje e há alerta de desabastecimento de água em vários bairros de Curitiba e região a partir desta quinta-feira (21).

Confira abaixo o boletim completo com as principais manchetes, previsão do tempo, resultados das loterias e os indicadores econômicos desta manhã:

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 20/05/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Deltan Dallagnol ataca ministro do STF e acusa Gilmar Mendes de permitir fake news: “intragável”

2️⃣ Pais do Paraná encerram ensino domiciliar após multa de quase R$ 1,4 milhão

3️⃣ Vereador de Curitiba é denunciado por quebra de decoro durante homenagem

🚗 Trânsito e Transporte

Trânsito em Curitiba hoje: motoristas enfrentam lentidão com obras e desvios

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Névoa com 10°C.

🌤️ Hoje: Mín: 10°C / Máx: 19°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 10°C / Máx: 15°C.

Saiba mais sobre a previsão do tempo para Curitiba aqui

💧 Serviços (Água/Luz)

Bairros de Curitiba e Região sem água a partir desta quinta-feira (21); Veja a lista

😋 Escolha do Editor

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🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: Sorteio especial de R$ 300 milhões no domingo (24/05)

💎 Lotofácil: R$ 4,2 milhões – Ganhador único (Paulista – PE)

🍀 Quina: R$ 13,5 milhões – Acumulou

Todos os resultados das loterias aqui

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ Curitiba abre inscrições para atividades gratuitas em piscinas e quadras

2️⃣ Matogrosso e Mathias celebram renovação de público com show especial no Guaíra

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:51

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 174.279 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,70

Sanepar (SAPR11): R$ 37,03

Dólar: R$ 5,05

Euro: R$ 5,85

Soja: R$ 127,12

Milho: R$ 65,28

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