Gilmar “intragável”, falta de água e política fervendo: Tudo que você precisa saber hoje

Bom dia, Paraná! A quarta-feira, 20 de maio, começa movimentada no estado. O grande destaque do dia é a resposta de Deltan Dallagnol à decisão do ministro Gilmar Mendes: “intragável”. Na capital, o cenário político esquenta com a denúncia por quebra de decoro contra um vereador de Curitiba, enquanto o trânsito exige paciência dos motoristas devido a obras e desvios. Para programar a semana, fique atento: o frio continua com máxima de 19°C hoje e há alerta de desabastecimento de água em vários bairros de Curitiba e região a partir desta quinta-feira (21).
Confira abaixo o boletim completo com as principais manchetes, previsão do tempo, resultados das loterias e os indicadores econômicos desta manhã:
☀️ BOM DIA, PARANÁ!
📅 20/05/2026
📰 Manchetes do dia
1️⃣ Deltan Dallagnol ataca ministro do STF e acusa Gilmar Mendes de permitir fake news: “intragável”
2️⃣ Pais do Paraná encerram ensino domiciliar após multa de quase R$ 1,4 milhão
3️⃣ Vereador de Curitiba é denunciado por quebra de decoro durante homenagem
🚗 Trânsito e Transporte
Trânsito em Curitiba hoje: motoristas enfrentam lentidão com obras e desvios
🌤️ Previsão do Tempo
Condição atual: Névoa com 10°C.
🌤️ Hoje: Mín: 10°C / Máx: 19°C.
🌤️ Amanhã: Mín: 10°C / Máx: 15°C.
Saiba mais sobre a previsão do tempo para Curitiba aqui
💧 Serviços (Água/Luz)
Bairros de Curitiba e Região sem água a partir desta quinta-feira (21); Veja a lista
😋 Escolha do Editor
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🍀 Loterias (Resultados de ontem)
💰 Mega-Sena: Sorteio especial de R$ 300 milhões no domingo (24/05)
💎 Lotofácil: R$ 4,2 milhões – Ganhador único (Paulista – PE)
🍀 Quina: R$ 13,5 milhões – Acumulou
Todos os resultados das loterias aqui
🎭 Agenda Cultural
1️⃣ Curitiba abre inscrições para atividades gratuitas em piscinas e quadras
2️⃣ Matogrosso e Mathias celebram renovação de público com show especial no Guaíra
📊 Indicadores Econômicos
🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:51
Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação
Ibovespa: 174.279 pts
Copel (CPLE3): R$ 14,70
Sanepar (SAPR11): R$ 37,03
Dólar: R$ 5,05
Euro: R$ 5,85
Soja: R$ 127,12
Milho: R$ 65,28
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