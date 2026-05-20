Jipeiros realizam passeio solidário neste sábado em Campo Magro

Um passeio solidário off road acontece neste sábado (23/05), em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba. O evento deve reunir cerca de 700 jipeiros vindos do Paraná, Santa Catarina e outros estados. A recepção e o credenciamento dos participantes começam às 7h30, no CTG Estância 8 de Dezembro, localizado na Rua Silvestre Jarek, 723, no Centro de Campo Magro.

Logo após o credenciamento, acontece a largada do passeio solidário. O percurso tem 70 quilômetros e promete muita aventura, com trechos repletos de lama, barrancos e atoleiros. As trilhas passam por vias urbanas e rurais da Região Metropolitana de Curitiba.

Para garantir a segurança e a diversão dos participantes, a organização preparou uma estrutura completa com equipes de resgate, comunicação e apoio técnico. O encontro deve ser um dos maiores eventos de jipeiros do Paraná.

Como fazer a inscrição no passeio solidário

As inscrições para o passeio solidário estão abertas e devem ser feitas pelo WhatsApp, no número (41) 99810-3060. O valor da inscrição é de R$ 420,00 por veículo. Esse valor garante o trajeto em formato digital, duas camisetas do evento, dois vales café-da-manhã e dois vales-almoço, além de brindes. Haverá também venda extra de café, almoço e camisetas para os demais acompanhantes.

Os organizadores solicitam a doação de 5 kg de alimentos não perecíveis por carro ou uma contribuição de R$ 20. Toda a renda arrecadada no evento será destinada às ações sociais do grupo Jipeiros Santa Felicidade (@jsf_jipeiros). O grupo realiza encontros há 20 anos e ajuda famílias e comunidades carentes de Almirante Tamandaré, Campo Magro, Itaperuçu e Campo Largo.

Modalidades do percurso off road

O trajeto de 70 quilômetros do passeio solidário foi planejado para atender diferentes perfis de participantes, desde iniciantes até veteranos experientes. Os jipeiros podem escolher entre quatro modalidades:

Leve: Para quem busca contemplação e segurança. Indicado para veículos 4×4 originais.

Para quem busca contemplação e segurança. Indicado para veículos 4×4 originais. Moderada: Equilíbrio entre desafio e técnica. Destinado a veículos 4×4 com pneu acima de 33 polegadas.

Equilíbrio entre desafio e técnica. Destinado a veículos 4×4 com pneu acima de 33 polegadas. Pesada: Voltada para veículos preparados e pilotos experientes. Requer veículos 4×4 com pneu acima de 38 polegadas.

Voltada para veículos preparados e pilotos experientes. Requer veículos 4×4 com pneu acima de 38 polegadas. UTV: Trajeto específico para essa categoria de veículos.

O evento off road tem compromisso com a preservação ambiental. Todos os participantes do passeio solidário são responsáveis pelo lixo produzido durante o percurso e devem evitar descartes irregulares. Por questões de organização e respeito aos moradores da região, haverá fitas demarcando o traçado oficial do evento.