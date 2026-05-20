Bairros de Curitiba e Região sem água a partir desta quinta-feira (21); Veja a lista

Moradores de Curitiba e de municípios vizinhos devem ficar atentos ao consumo de água nos próximos dias. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informou que, devido a serviços programados e manutenções preventivas, o fornecimento será temporariamente interrompido em diversas regiões, afetando diretamente Curitiba, a Região Metropolitana e cidades do interior do estado nesta quarta-feira (20/05) e quinta-feira (21/05).

Bairro de Curitiba sem água na quinta-feira (21/05)

Atenção redobrada para a grande operação de manutenção nas redes de distribuição agendada para amanhã, quinta-feira, 21 de maio de 2026. Para garantir a qualidade e a renovação das estruturas subterrâneas da cidade, a Sanepar programou obras de renovação e melhorias nas tubulações.

O início das atividades está previsto para as 08:00 da manhã, com expectativa de normalização completa do sistema apenas na manhã de sexta-feira (22/05). Os locais afetados são:

Curitiba: Bairro Cajuru .

Bairro . São José dos Pinhais: Bairros Academia, Cristal, Guatupê, Ipê e São Judas Tadeu.

A recomendação explícita para essa paralisação conjunta é o uso restrito da água disponível nos reservatórios domésticos para as funções essenciais de alimentação e higiene.

Falta de água afeta cidades do Paraná

No decorrer desta quarta-feira, 20 de maio, sistemas de abastecimento em outras regiões do estado também passam por intervenções críticas de infraestrutura:

Castro: A Sanepar iniciou, às 05:00 da manhã, o processo periódico de escoamento e higienização dos reservatórios locais para assegurar que a água fornecida siga os padrões sanitários de segurança e livre de contaminações. O serviço causará redução de pressão e falta de água temporária durante o dia, com normalização prevista para o período da noite desta quarta-feira (20/05) .

A Sanepar iniciou, às 05:00 da manhã, o processo periódico de escoamento e higienização dos reservatórios locais para assegurar que a água fornecida siga os padrões sanitários de segurança e livre de contaminações. O serviço causará redução de pressão e falta de água temporária durante o dia, com normalização prevista para o período da . Maria Helena: Obras de reparo estrutural em reservatórios exigiram o escoamento total do volume acumulado de água, interrompendo o fornecimento de maneira geral em toda a cidade . O início ocorreu às 10:00 e o retorno gradual está programado para o período da noite desta quarta-feira (20/05) , após o restabelecimento do nível mínimo operacional da unidade.

Obras de reparo estrutural em reservatórios exigiram o escoamento total do volume acumulado de água, interrompendo o fornecimento de maneira geral em . O início ocorreu às 10:00 e o retorno gradual está programado para o período da , após o restabelecimento do nível mínimo operacional da unidade. Cianorte: O município enfrentou reflexos de uma paralisação técnica iniciada no final da noite de terça-feira para manutenção corretiva de bombas e motores do sistema de captação, cuja previsão de normalização transcorreu ao longo da manhã desta quarta-feira (20/05).

Ficou sem água? Reclame!

A Sanepar reforça que, conforme determina a Resolução nº 3/2020 da Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR), é obrigatório que todo imóvel possua uma caixa-d’água dimensionada para suprir o consumo por pelo menos 24 horas. Imóveis dotados de reserva interna adequada tendem a não sofrer com os impactos das interrupções programadas.

O Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, a orientação é ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar o andamento dos serviços ou solicitar suporte, os clientes devem utilizar o aplicativo Minha Sanepar ou acessar os canais digitais oficiais da companhia.