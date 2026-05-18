Shopee anuncia megacentro de distribuição de 100 mil m² no Paraná

A Shopee anunciou a instalação de um novo Centro de Distribuição (CD) em Londrina, na Zona Norte do município, próximo à Cidade Industrial. O projeto é considerado o maior empreendimento no modelo Built to Suit (sob medida) da Região Sul do país e promete aprimorar o sistema de e-commerce de todo o Paraná.

O complexo será erguido em um terreno de 100 mil metros quadrados, dos quais 33 mil metros quadrados serão de área construída. O projeto segue o padrão Triple A (AAA), classificação máxima do mercado imobiliário corporativo destinada a ativos logísticos que reúnem excelência em eficiência operacional, tecnologia e sustentabilidade.

A escolha por Londrina foi motivada pela posição geográfica da cidade, que permite conexão rápida com os principais mercados consumidores do Sul e do Sudeste. De acordo com Guto Trindade, CEO da Urbanix Group — empresa responsável pela validação técnica e estratégica do empreendimento —, a malha viária regional foi um fator decisivo.

“Estamos em uma área com fácil ligação para o interior de São Paulo e o Mato Grosso do Sul, atendendo no mínimo 80 cidades com alto índice de consumo no comércio eletrônico”, destaca Trindade.

Novo Centro de Distribuição da Shopee em Londrina deve gerar 2 mil empregos

Além de consolidar o município como um polo logístico, a expectativa é de movimentação econômica. O novo Centro de Distribuição deve gerar cerca de 2 mil empregos diretos, além de mais vagas indiretas em setores como transporte, segurança, alimentação, manutenção e tecnologia da informação.