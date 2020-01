Lembra dos irmãos Faísca, Fumaça e Fuligem? Agora é possível visitar e conhecer os três animais da espécie cachorro-do-mato, no Zoológico de Curitiba, no bairro Boqueirão. Após um período de tratamento, os três animais se mudaram para um recinto só pra eles, com espaço, estímulos e vegetação específica. Os irmãos foram resgatados de uma fazenda em Bandeirantes, na região norte do Paraná, após perderem a mãe.

O local onde os irmãos vivem agora tem uma área livre, com vegetação similar a que eles tinham em seu ambiente natural. “As touceiras compõem intencionalmente o ambiente do recinto”, explicou o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edson Evaristo.

Quem for ao zoológico basta procurar a área dos canídeos brasileiros, onde estão os irmãos. O local fica perto do recinto do graxaim-do-campo e lobo-guará.

A história de Faísca, Fumaça e Fuligem

Filhotes chegaram a Curitiba após terem sido resgatados em uma fazenda no interior do Paraná. Foto: Divulgação.

Os três chegaram ao Zoológico de Curitiba na segunda quinzena de outubro do ano passado e receberam tratamento profilático, para então darem início ao protocolo das vacinas. A suspeita é que a mãe dos filhotes tenha sido abatida por cães domésticos da fazenda onde eles nasceram, na cidade de Bandeirantes, região norte do Paraná.