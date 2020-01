Pancada no bolso!

Um paranaense proprietário de uma Lamborghini Huracan terá que pagar o IPVA mais caro do estado. O superesportivo, do ano 2017 e avaliado em R$ 1,7 milhão, renderá um imposto de R$ 70 mil ao dono, valor equivalente a um carro popular completo.

Esta Lamborghini lidera um ranking com dez superesportivos que vão render ao Paraná R$ 605 mil por meio do IPVA 2020. Com esse valor, por exemplo, é possível comprar cerca de 20 carros populares que custam em média R$ 32 mil cada.

Além da Lamborghini Huracan, a frota de luxo tem cinco Ferraris, duas Lamborghinis e três Porsches.

Confira os 10 IPVAs mais caros do Paraná!

1º Lamborghini Huracan

Lamborghini Huracan é o carro que lidera a lista dos veículos com IPVA mais caro de 2020. Foto: Reprodução.

Ano: 2017

Valor: R$ 1.766.807,00

IPVA 2020: R$ 70.672,28

2º Ferrari F12 Berlinetta

Ano: 2013

Valor: R$ 1.754.769,50

IPVA 2020: R$ 70.190,78

3º Ferrari 458 Speciale

Ano: 2014

Valor: R$ 1.544.604,25

IPVA 2020: 61.784,17

*São duas unidades no Paraná”

5º Ferrari 488 GTB

Ano: 2015

Valor: R$ 1.526.586,25

IPVA 2020: 61.063,45

6º Ferrari FF

Ano: 2011

Valor: R$ 1.500.322,25

IPVA 2020: 60.012,89

7º Porsche 911 GT2 RS

Ano: 2018

Valor: R$ 1.417.374,00

IPVA 2020: 56.694,96

*São três unidades no Paraná

10º Lamborghini Aventador

Ano: 2012

Valor: R$ 1.241.582,00

IPVA 2020: R$ 49.663,28