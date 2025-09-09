Faculdade em Curitiba oferece vagas gratuitas de qualificação profissional

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A busca por qualificação é cada vez mais valorizada no mercado de trabalho. Pensando nisso, a Faculdade Senac Curitiba Portão está com vagas gratuitas em cursos livres de formação profissional, voltados para quem deseja ampliar oportunidades.

As vagas são para os cursos de Assistente Financeiro, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Administrativo, Cuidador de Idosos, Lógica de Programação e HTML e CSS – Criação de Websites. As formações abrangem áreas estratégicas e de grande demanda, desde funções administrativas até o setor de tecnologia, além do cuidado humanizado voltado ao envelhecimento da população.

A disponibilidade das vagas é por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) – destinado a pessoas que possuem renda familiar per capita abaixo de dois salários-mínimos.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o preenchimento das vagas. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos e interesse no desenvolvimento pessoal e profissional.

Mais informações sobre como se inscrever podem ser obtidas pelo telefone / WhatsApp (41) 3314-5850 ou no site do Senac.