Almoço vira balada para ajudar ONG Gastromotiva em Curitiba

Imagine trocar a tradicional pausa para o almoço por uma pista de dança, movimentar o corpo ao som de boa música e ainda contribuir com uma causa social. Esta é a proposta do “Juro que Danço“, evento que chega à sua segunda edição nesta sexta-feira (12), das 12h às 14h, no Madá Pizza & Vinho, em Curitiba.

A iniciativa, que já reuniu cerca de 250 pessoas em sua estreia, volta com novidades e o mesmo propósito: transformar o horário do almoço em uma experiência diferente, enquanto apoia projetos sociais. Desta vez, todo o lucro será destinado à ONG Gastromotiva, que promove inclusão social através da gastronomia.

“Acreditamos que dançar é um ato afetivo e transformador e, por isso, a primeira edição foi um sucesso, onde reunimos cerca de 250 pessoas. O ‘Juro que Danço’ nasce para quebrar rotinas, promover bem-estar e, acima de tudo, apoiar causas que fazem diferença. Tudo isso em plena sexta-feira, no coração de Curitiba”, afirma Mauricio Ramos, fundador da Social Ideias e co-organizador do projeto.

Ale Viana, Maurício Ramos e Jussara Voss, idealizadores e promotores do projeto. Foto: divulgação.

O cardápio especial da festa será assinado por chefs convidados, incluindo o renomado André Pionteke, que preparará sanduíches e pizzas com ingredientes da Irati Trigo de Origem. Na pista de dança, a discotecagem ficará por conta do DJ André Gentil.

Mais que uma simples pausa no dia a dia, a dança traz benefícios comprovados para a saúde física e mental. Os movimentos rítmicos ajudam na liberação de endorfinas, reduzem o estresse e promovem sensação de bem-estar. A proposta do evento também passa pela convivência, empatia e inclusão através da arte.

“O ‘Juro que Danço’ se inspira em movimentos globais, como os day clubs de Berlim e Nova York, mas com identidade própria e propósito local”, diz Ale Vianna, da Nazdarovia Eventos e co-organizadora do projeto.

Jussara Voss, jornalista, idealizadora e co-organizadora do evento, explica que o dinheiro arrecadado será destinado à retomada dos cursos da Gastromotiva, que foram interrompidos durante a pandemia. “Transformar vidas por meio da comida é o que move a Gastromotiva. E ajudar esse projeto tão incrível e retomar seus cursos de formação na cidade mostra que é possível criar um ciclo virtuoso entre cultura, bem-estar e solidariedade”, complementa.

Com o lucro da primeira edição, já foi possível avançar em ações concretas. “Estamos reabrindo uma padaria comunitária que estava desativada na comunidade Nova Esperança, em Campo Magro, e vamos ministrar uma oficina pela Gastromotiva em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC)”, conta Jussara.

A proposta do “Juro que Danço” é ser itinerante, sem periodicidade fixa, circulando por diferentes espaços de Curitiba, sempre com o compromisso de gerar impacto social positivo.

Os ingressos para a segunda edição incluem dança e comida, com opções para celíacos, e estão disponíveis pela plataforma Sympla. Coquetéis sem álcool e vinhos orgânicos de produtores locais e internacionais estarão disponíveis para compra durante o evento.

Para mais informações, os interessados podem acessar o perfil oficial no Instagram: @juroquedanco.