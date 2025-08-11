Fabricante de motores investe mais R$ 546 milhões em fábrica na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A fabricante de motores Horse Brasil investirá mais na fábrica em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Nesta segunda-feira (11), o governador Carlos Massa Ratinho Junior e representantes da multinacional assinaram no Palácio Iguaçu o protocolo para um aporte de mais R$ 546,4 milhões, dentro do programa de incentivos Paraná Competitivo, destinados à operação das novas linhas de produção de motores.

O novo aporte integra o ciclo de investimentos da Horse entre 2023 e 2028, que deve totalizar R$ 865,7 milhões. Em 2023, foram anunciados R$ 100 milhões para a instalação de uma operação de produção de motores de alta eficiência. Já no ano passado, outros R$ 200 milhões foram destinados à produção de cabeçotes para motores de alumínio.

A empresa é referência na produção de motores movidos a combustíveis sustentáveis, como o etanol, e trabalha para aliar a tecnologia com o mercado de elétricos. “Se considerarmos o investimento desde 2023 até o que está previsto para o futuro, serão mais de R$ 800 milhões. Isso significa geração de empregos no Estado, investimento em tecnologia e com o olhar para a produção de motores sustentáveis, com cuidado ao meio ambiente, dentro desse processo de modernização pelo qual passa todo o setor automotivo mundial”, disse o governador.

A Horse tem concentrado esforços na produção do motor HR10 e do motor Turbo Flex HR13, este último até então importado da Espanha. A empresa também busca nacionalizar os cabeçotes de alumínio dos motores HR10 e HR13, anteriormente importados, visando consolidar e expandir a produção no território paranaense. Atualmente, a empresa gera 700 empregos diretos dentro do Complexo Industrial Ayrton Senna, o mesmo que abriga a produção dos veículos do Grupo Renault.

Segundo o diretor de Operações Brasil da Horse, Giuliano Eichmann, os novos recursos servem para modernização da linha e autossuficiência local, nacionalizando a produção. “O próximo passo é a implantação de uma nova linha de fundição, na qual estamos investindo mais de R$ 400 milhões. Essa linha será responsável pela produção de cabeçotes, permitindo que deixemos de importar peças da Europa”, explicou.

No Brasil, a Horse opera por meio da fábrica em São José dos Pinhais, que inclui uma planta de powertrain e uma fundição. Inaugurada em 2001 pelo Grupo Renault, a unidade produziu mais de 5 milhões de motores para os mercados interno e de exportação. Em 2022, foram produzidos 260.779 motores, com utilização de 3.847 toneladas de alumínio.

A fábrica também abriga um Centro de P&D especializado em tecnologia flex-fuel, que realiza testes de bancada para motores em laboratórios, com foco em aspectos como emissões, durabilidade e consumo de combustível.