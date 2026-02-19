Fábrica de chocolates da Grande Curitiba anuncia contratações para a Páscoa

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A tradicional chocolates Barion, que tem sua sede em Colombo, região Metropolitana de Curitiba, anuncia um novo plano de contratação de mão de obra temporária para fortalecer sua operação nesta Páscoa. A empresa, reconhecida nacionalmente após mais de seis décadas de tradição na produção de chocolates, wafers e derivados do cacau, pretende fortalecer suas linhas de produção para dar conta da alta demanda do período. ,

A Barion já contratou 120 colaboradores para atuar na linha de produção de mais de 60 toneladas de produtos para a Páscoa 2026. Agora, para ampliar a presença da marca no varejo e oferecer melhor atendimento nas lojas durante o período de maior movimento, a empresa anuncia a contratação de 50 novos colaboradores temporários.

As vagas são para trabalho na loja online e nas três lojas da fábrica – na matriz, em Colombo, no Tarumã, na Linha Verde, e na nova unidade, que ficará na Avenida República Argentina (será inaugurada até o início de março).

Segundo Fernanda Barion, Diretora de Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento, esta etapa de contratações temporárias é fundamental para reforçar a equipe num momento em que a demanda pelos produtos cresce exponencialmente. “Queremos proporcionar aos clientes um atendimento acolhedor e eficiente, valorizando cada momento vivido junto à nossa marca”, afirma.

Fernanda acrescenta que a iniciativa também é uma forma de integrar pessoas à cultura da Barion e ampliar as oportunidades de experiência no varejo e no setor de chocolates. “Com a nova fase de seleções, a Barion reafirma seu compromisso com o desenvolvimento local e a geração de empregos. Certamente, os colaboradores que se destacarem terão chances de serem efetivados”, completa.

Mais informações sobre as vagas no telefone: 41 3888-6180.