Após reforma, gastrobar de Curitiba reabre apostando em alta coquetelaria

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após dois meses fechado para reforma, o Continental Batel reabre com muitas novidades nesta sexta-feira (20/02). A começar pelo conceito, já vai apostar na alta coquetelaria e um cardápio renovado para o jantar, com opções que prometem agradar paladares e bolsos.

No menu autoral há oito coquetéis e quatro mocktails, afinal, o consumo de bebidas sem álcool tem sido cada vez maior e veio para ficar. o Continental Batel apresenta também a maior carta de clássicos da região, com 40 opções (Tom Collins, Rabo de Galo, Penicillin, Negroni, Margarita, Manhattan, Fitzgerald, Dry Martini, Cosmopolitan, entre outros).

Os coquetéis podem ser degustados no balcão, em frente ao bartender, trazendo toda aquela experiência de degustação com observação no modo de preparo, ou mais aconchegante, nas mesas, com um bom bate-papo entre amigos.

Gastronomia em foco

Carne de onça é novidade no cardápio. Foto: Divulgação

A elaboração do menu gastronômico contou com a assessoria do chef Rafael Krieger, do restaurante Antonina336. Entre as opções está o clássico curitibano que é a Carne de Onça. O prato leva 150g de carne bovina crua temperada com páprica defumada, azeite de oliva extra virgem, Cognac Osborne, finalizada com mostarda escura, cebolinha e cebola picadinha. Acompanha chips de batata.

Também tem o Hommus (150g de pasta de grão de bico com tahine e alho, com vegetais salteados na panela de ferro com azeite, finalizado com castanha de caju e melado de romã.

O menu oferece ainda Bolinho de Siri (com vinagrete de manga e tarê) o Steak’n’fries de Mignon (250g de mignon grelhado na frigideira de ferro com manteiga temperada, fritas e molho estilo francês à base de mostarda dijon e creme de leite fresco) e o Rigatoni Alla Vodka (200g de pasta com molho à base de tomates, vodka, queijo Grana Padano curado por 12 meses, creme de leite fresco e pimenta calabresa.

Nova Temporada

A casa abre para o público dia 20 de fevereiro, logo após o feriado de carnaval. O cliente que comparecer neste dia, ou no dia 21, vai ser recebido com um welcome drink. Durante o mês, os clientes também contarão com ações da francesa Pernod Ricard – grupo que tem marcas como Absolut, Ballantine’s, Royal Salute, entre outras.

O Continental Batel fica na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 943 – Batel. Para reservas e mais informações: @continentalbatel. O horário de atendimento é de terça e quarta-feira, das 19h às 23h e de quinta a sábado, das 19h à 01h.