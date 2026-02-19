Chás com limão: 10 receitas para combater o inchaço e melhorar a digestão

Variedades

Chá de gengibre com limão-siciliano (Imagem: Elena Schweitzer | Shutterstock)
O inchaço é um problema comum que pode ser causado por diversos fatores, como retenção de líquidos, má alimentação, estresse e falta de exercício. Felizmente, o limão, conhecido por suas propriedades diuréticas e digestivas, é um ingrediente poderoso quando se trata de ajudar nessa questão — principalmente quando utilizado em chás.

Por isso, a seguir, confira 10 receitas de chás com limão para combater o inchaço e melhorar a digestão!

1. Chá de gengibre com limão-siciliano

Ingredientes

  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 3 fatias de limão-siciliano
  • 1 xícara de chá de água fervente

Modo de preparo

Em uma xícara, coloque o gengibre ralado e o limão-siciliano. Adicione água fervente, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Sirva em seguida.

2. Chá verde com limão

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de chá verde
  • 1 fatia de limão
  • 1 xícara de chá de água fervente

Modo de preparo

Em uma xícara, coloque o chá verde e a água fervente. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adicione a fatia de limão. Sirva em seguida.

3. Chá de limão com maçã, canela e cravo-da-índia

Ingredientes

  • 300 ml de água
  • 1/2 maçã cortada em cubos
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 canela em pau
  • 3 cravos-da-índia

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a maçã, a canela e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio e, quando começar a ferver, abaixe o fogo. Deixe cozinhar por 8 a 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe e espere amornar. Adicione o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.

Chá gelado de limão com capim-limão (Imagem: pixelraz | Shutterstock)

4. Chá gelado de limão com capim-limão

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de capim-limão
  • 4 xícaras de chá de água fervente
  • Suco de 2 limões
  • Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma jarra, coloque o capim-limão e cubra com a água fervente. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão e as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de capim-limão e hortelã.

5. Chá de limão com dente-de-leão

Ingredientes

  • 1 colher de chá de raiz de dente-de-leão
  • Suco de 1 limão
  • 250 ml de água fervente

Modo de preparo

Em uma xícara, coloque a raiz de dente-de-leão e a água fervente. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

6. Chá de limão com cúrcuma, gengibre e pimenta-do-reino

Ingredientes

  • 300 ml de água
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 pedaço de gengibre fatiado
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e adicione o gengibre e a cúrcuma. Leve ao fogo médio e, quando começar a ferver, abaixe o fogo. Deixe ferver por 5 a 8 minutos. Desligue o fogo, adicione a pimenta-do-reino, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e espere amornar. Acrescente o suco de limão, misture e sirva em seguida.

7. Chá de limão com boldo, hortelã e casca de laranja

Ingredientes

  • 300 ml de água
  • 1 colher de sopa de folhas de boldo
  • 8 folhas de hortelã
  • Casca de 1/2 laranja
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, desligue o fogo. Adicione o boldo, a hortelã e a casca de laranja. Tampe e deixe em infusão por 8 a 10 minutos. Coe e espere amornar. Acrescente o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.

Xícara de vidro com chá de limão com hibisco e canela
Chá de limão-siciliano, hibisco e canela (Imagem: springtime78 | Shutterstock)

8. Chá de limão-siciliano, hibisco e canela

Ingredientes

  • 1 colher de chá de hibisco
  • 1 canela em pau
  • 1 fatia de limão-siciliano
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco, a canela em pau e o limão-siciliano. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e sirva em seguida.

9. Chá de hortelã com limão

Ingredientes

  • 10 folhas frescas de hortelã
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.

10. Chá de limão, erva-doce e camomila

Ingredientes

  • 1 colher de chá de sementes de erva-doce
  • 1 colher de chá de camomila
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a erva-doce e a camomila. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.

