Chás com limão: 10 receitas para combater o inchaço e melhorar a digestão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O inchaço é um problema comum que pode ser causado por diversos fatores, como retenção de líquidos, má alimentação, estresse e falta de exercício. Felizmente, o limão, conhecido por suas propriedades diuréticas e digestivas, é um ingrediente poderoso quando se trata de ajudar nessa questão — principalmente quando utilizado em chás.

Por isso, a seguir, confira 10 receitas de chás com limão para combater o inchaço e melhorar a digestão!

1. Chá de gengibre com limão-siciliano

Ingredientes

1 colher de chá de gengibre ralado

ralado 3 fatias de limão-siciliano

1 xícara de chá de água fervente

Modo de preparo

Em uma xícara, coloque o gengibre ralado e o limão-siciliano. Adicione água fervente, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Sirva em seguida.

2. Chá verde com limão

Ingredientes

1 colher de sopa de chá verde

1 fatia de limão

1 xícara de chá de água fervente

Modo de preparo

Em uma xícara, coloque o chá verde e a água fervente. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adicione a fatia de limão. Sirva em seguida.

3. Chá de limão com maçã, canela e cravo-da-índia

Ingredientes

300 ml de água

1/2 maçã cortada em cubos

Suco de 1/2 limão

1 canela em pau

3 cravos-da-índia

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, a maçã, a canela e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio e, quando começar a ferver, abaixe o fogo. Deixe cozinhar por 8 a 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe e espere amornar. Adicione o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.

Chá gelado de limão com capim-limão (Imagem: pixelraz | Shutterstock)

4. Chá gelado de limão com capim-limão

Ingredientes

2 colheres de sopa de capim-limão

4 xícaras de chá de água fervente

Suco de 2 limões

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma jarra, coloque o capim-limão e cubra com a água fervente. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão e as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com folhas de capim-limão e hortelã.

5. Chá de limão com dente-de-leão

Ingredientes

1 colher de chá de raiz de dente-de-leão

de dente-de-leão Suco de 1 limão

250 ml de água fervente

Modo de preparo

Em uma xícara, coloque a raiz de dente-de-leão e a água fervente. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

6. Chá de limão com cúrcuma, gengibre e pimenta-do-reino

Ingredientes

300 ml de água

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 pedaço de gengibre fatiado

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e adicione o gengibre e a cúrcuma. Leve ao fogo médio e, quando começar a ferver, abaixe o fogo. Deixe ferver por 5 a 8 minutos. Desligue o fogo, adicione a pimenta-do-reino, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e espere amornar. Acrescente o suco de limão, misture e sirva em seguida.

7. Chá de limão com boldo, hortelã e casca de laranja

Ingredientes

300 ml de água

1 colher de sopa de folhas de boldo

8 folhas de hortelã

Casca de 1/2 laranja

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, desligue o fogo. Adicione o boldo, a hortelã e a casca de laranja. Tampe e deixe em infusão por 8 a 10 minutos. Coe e espere amornar. Acrescente o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.

Chá de limão-siciliano, hibisco e canela (Imagem: springtime78 | Shutterstock)

8. Chá de limão-siciliano, hibisco e canela

Ingredientes

1 colher de chá de hibisco

1 canela em pau

1 fatia de limão-siciliano

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco, a canela em pau e o limão-siciliano. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e sirva em seguida.

9. Chá de hortelã com limão

Ingredientes

10 folhas frescas de hortelã

Suco de 1/2 limão

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.

10. Chá de limão, erva-doce e camomila

Ingredientes

1 colher de chá de sementes de erva-doce

1 colher de chá de camomila

Suco de 1/2 limão

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a erva-doce e a camomila. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.