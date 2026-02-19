Prefeitura Itinerante

Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 19/02/26 15h05
Confira a lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta quinta-feira, 19 de fevereiro. Os cidadãos podem aproveitar opções como coleta de lixo tóxico, feiras de artesanato, feiras livres, câmbio verde e ponto do pescado.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Carmo, na Rua Italino Peruffo, dentro do estacionamento da Rua da Cidadania, das 7h30 às 15h. Já as feiras de artesanato ocorrem no Cajuru (14h às 20h) e no Pinheirinho (10h às 17h).

Diversas feiras livres estão espalhadas pela cidade, como no Água Verde, Cristo Rei, Jardim das Américas e Jardim Social, funcionando das 7h às 12h. Há também feiras noturnas no Conjunto Cassiopéia, Capão Raso e Champagnat, das 17h às 22h.

O programa Câmbio Verde, que troca recicláveis por alimentos, está presente em vários bairros como Vila São Jorge, Portelinha, Vila Sandra e Vila Tramontina, com horários variados entre 9h e 16h.

Para quem busca pescados frescos, o Ponto do Pescado Mercês funciona das 7h às 13h na Praça Divina Pastora. Todos esses serviços visam facilitar o acesso da população a produtos e serviços essenciais em diferentes regiões de Curitiba.

