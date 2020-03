O Exército vai reforçar a partir desta segunda-feira (30) a doação de sangue no Paraná, cujo estoque de bolsas está baixo por causa da pandemia de coronavírus. Só em Curitiba, 300 militares devem participar da ação. Apesar da ajuda do Exército, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) apela à população em geral para que doe sangue, já que os estoques despencaram desde o início da pandemia.

As doações dos militares serão para o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), cuja previsão era de que as bolsas acabariam em poucos dias se não houvesse reposição O banco se sangue do Paraná costuma durar de 5 a 10 dias normalmente. Porém, com a escassez de doação, o estoque caiu para 2 a 3 dias.

O militares farão as doações através de agendamento de horários para evitar aglomeração. Além desta ação, o Exército já está auxiliando no atendimento de pacientes com suspeita de coronavírus nas UPAs de Curitiba, onde foram montadas tendas para o atendimento na área externa. Do total de 420 soldados destacados pra atuar no contingenciamento da covid-19 no Paraná, 180 estão na capital.

Para o cidadão comum, o Hemepar também disponibiliza o agendamento online para evitar aglomerações. Os horários podem ser agendados direto neste link. Como é um serviço essencial, o Hemepar segue funcionando normalmente das 7h30 às 18h de segunda-feira à sábado.

Quem pode doar?

Pessoas acima de 60 anos ou que apresentam algum sintoma ligado ao novo coronavírus ou a gripe comum estão impedidas de fazer doação. A recomendação para esses grupos é de isolamento domiciliar. Até então, as unidades recebiam doações de pessoas entre 16 e 69 anos.

“Todas as pessoas saudáveis e que estão fora do grupo de risco podem doar normalmente, dentro dessa nova organização. O volume coletado na doação de sangue não deixa o corpo mais suscetível a doenças. Sempre alguém necessitará de uma cirurgia de urgência e, nesses casos, ter estoque de sangue é essencial. É mais uma medida de solidariedade nesse novo contexto da sociedade. Precisamos estar preparados”, destaca a diretora da rede Hemepar, Liana Andrade Labres de Souza.

Podem doar pessoas em boas condições gerais de saúde com seguintes requisitos:

Estar descansado; ter estilo de vida saudável e não ter comportamento de risco.

Ter idade entre 16 e 59 anos.

Pesar mais de 50 kg;

Estar alimentado: não deve estar em jejum. Evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação. Aguardar intervalo de 2 horas após o almoço;

Portar documento oficial com foto emitido por órgão oficial (RG, Carteira de habilitação, Passaporte, Carteira de identidade profissional e Carteira de Trabalho);

Respeitar o intervalo mínimo entre as doações de 2 meses para homens e 3 meses para mulheres.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).