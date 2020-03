O curitibano atendeu a recomendação de quarentena para evitar o coronavírus e ficou em casa no fim de semana. De acordo com a prefeitura, a queda no movimento em praças e parques chegou a 70% de manhã e 80% de tarde no sábado (21) e domingo (22).

Ainda domingo, Passeio Público, Bosque Reinhard Maack, na Vila Hauer, Bosque do Papa, Memorial Ucraniano, Passeio Público e Zoológico foram fechados para o público. A estufa e o jardim das sensações do Jardim Botânico, um dos principais cartões postais da cidade, também estão com acesso bloqueados.

Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) enfatiza: todos que não precisam ir pras ruas devem ficar em casa. Na manhã de domingo, por exemplo, a Guarda Munizipal registrou mais de 100 pessoas no Parque Barigui.

Além da própria Guarda Municipal, as polícias Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros estão usando alto-falantes nas viaturas para enfatizar que as pessoas não circulem pela cidade.

“É necessário ficar em casa. Evitar aglomerações e adotar o isolamento social, neste momento, é fundamental para a saúde de todos. A hora é de se proteger”, diz trecho da mensagem passada pelas viaturas às pessoas que insistem em ficar nas ruas.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇