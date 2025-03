Ex-prefeito da Grande Curitiba é preso suspeito de fraudar e manipular licitações

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro pessoas nesta sexta-feira (28) durante uma operação contra um grupo suspeito de fraudar licitações, praticar corrupção ativa e passiva e de falsidade ideológica. Entre os detidos está Nenéu Artigas, ex-prefeito de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Além dos quatro mandados de prisão preventiva, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Rio Branco do Sul, Itaperuçu, na RMC, e Pontal do Paraná, no litoral.

As investigações começaram em 2023 e apontam que os suspeitos atuavam em Itaperuçu e operavam com diferentes núcleos, supostamente envolvendo agentes públicos.

Segundo as investigações da PCPR, o grupo usava servidores para fraudar as competições das licitações públicas, manipulando processos com o objetivo de favorecer determinadas empresas. Isso teria ocorrido por meio da criação de editais fraudulentos e do uso de atestados técnicos falsificados, resultando em contratos que somam mais de R$ 24 milhões.

Empresária participava de fraudes de licitações em Itaperuçu

O material apurado indica que, logo após os pagamentos feitos pelo município, uma empresária sacava valores em espécie e se encontrava presencialmente com Artigas. Ainda conforme as investigações, a empresária tirava fotos das quantias sacadas.

Além das prisões e dos mandados de busca, a Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 13 milhões das contas bancárias da empresária investigada e da empresa dela. Os valores seriam provenientes dos contratos sob suspeita de irregularidade com o município de Itaperuçu.

A reportagem da Tribuna tenta contato com o ex-prefeito.