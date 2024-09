Ex-governadora tem celular roubado em bairro nobre de Curitiba; VÍDEO

O celular de Cida Borghetti, ex-governadora do Paraná, foi roubado nesta sexta-feira (27) no bairro Batel, em Curitiba. Ela estava na calçada, nas proximidades do colégio Sion, quando teve o celular arrancado da mão por um ladrão de bicicleta.

Após o roubo, algumas pessoas começaram a receber mensagens do número de Cida pedindo dinheiro. Por isso, a ex-governadora alerta para que ignorem as mensagens. Assista ao vídeo do roubo abaixo:

A assessoria dela também informou já foram adotados os procedimentos para fazer o boletim de ocorrência e bloquear a linha do celular.

Carro de campanha de Maria Victoria é roubado em Curitiba

A ex-governadora é mãe da candidata à prefeitura de Curitiba Maria Victoria (PP). Na quinta-feira (26), um dos carros alugados para a campanha dela foi furtado em uma rua residencial no bairro Mercês.

O veículo, um Voyage com placa BEY4D17, ainda não foi encontrado.

