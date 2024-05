Ex-cadelinha do crime: Bibi Perigosa vai para adoção em evento de Curitiba

A 5ª edição do Amigo Bicho 2024, evento de adoção gratuita de cães em Curitiba, acontecerá neste sábado (18), no Mercado Municipal Capão Raso, no bairro Novo Mundo. A ação promovida pela Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba será das 10 horas às 16 horas. Vão estar disponíveis para adoção 20 cachorros que foram resgatados.

Entre os animais disponíveis para adoção está a Bibi Perigosa, cachorra que era usada por assaltantes para intimidar as vítimas em crimes que aconteciam no Centro de Curitiba. Após a prática ser denunciada, Bibi foi resgatada pela Guarda Municipal em abril deste ano e levada para o Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Crar).

“Ela ficou alguns dias em observação e passou por avaliações veterinárias. Neste período, a cachorra foi castrada, vacinada, desverminada e recebeu microchip eletrônico de identificação e antipulgas. Agora a Bibi está liberada para a adoção responsável”, explicou o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Edson Evaristo.

Para adotar a Bibi Perigosa ou outro dos 19 cães basta levar os documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de residência, além de assinar o termo de adoção responsável na hora.

Os adotantes ainda receberão orientações sobre como garantir o bem-estar dos cães e o implante de microchip para que sejam inseridos seus dados no cadastro de tutor. Todos os cães disponíveis para adoção foram atendidos pela ambulância de resgate animal e já são castrados, vacinados e microchipados.

Prefeitura promove ação de microchipagem gratuita em Curitiba

Durante a ação do Amigo Bicho, a Rede de Proteção Animal também vai ofertar o serviço de microchipagem gratuita para cães e gatos de moradores de Curitiba. Para participar, o tutor deve fazer o cadastro previamente no site da organização.

O número de atendimentos será por ordem de chegada e limitado à quantidade de microchips disponíveis.

Como adotar cães e gatos em Curitiba

O Centro de Referência de Animais em Risco (Crar) mantém uma campanha permanente de adoção gratuita de cães e gatos. O local funciona todos os dias, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC. Nos fins de semana e feriados, o atendimento é em regime de plantão.

Amigo Bicho com microchipagem gratuita

Data: sábado (18/5)

Horário: das 10h às 16h

Local: Mercado Municipal Capão Raso (Rua Otto Cabel, 51 – Novo Mundo)

*Microchipagem por ordem de chegada. Os interessados devem ter o animal previamente cadastrado no site da Rede de Proteção Animal

