Evento “Elas são Tech” celebra o protagonismo feminino em empresas de tecnologia

A Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Assespro-PR) organiza o evento “Elas são Tech”, agendado para esta segunda-feira (18), às 14h, no Bloco Bege da Universidade Positivo.

“O ‘Elas são Tech’ é uma celebração em homenagem ao Dia do Empreendedorismo Feminino, comemorado em 19 de novembro. Vamos reunir mulheres atuantes no mercado para compartilhar suas experiências em palestras e interações com a comunidade empresarial, destacando também as grandes cientistas que pavimentaram o caminho na tecnologia”, revela Raquel Uchôa Moreira, da Diretoria de Mulheres na TI da Assespro-PR.

Raquel Uchôa Moreira, da Diretoria de Mulheres na TI da Assespro-PR

Para Josefina Gonzalez, primeira mulher a assumir a presidência da Assespro-PR, a participação feminina no setor de TI está em ascensão, mas ainda é insuficiente.

“Devemos celebrar cada vez mais a presença das mulheres na tecnologia. Há talentos brilhantes nas universidades e nas lideranças. Como entidade, é nossa responsabilidade reforçar esse protagonismo inato”, enfatiza.

O evento “Elas são Tech” conta com a parceria do Ecohub, do Centro de Pesquisa Positivo, além do apoio da Fundação Araucária e do Governo do Paraná.

Uma pausa para o café!

O “Elas são Tech” se desdobra como uma extensão do Coffee Time, um encontro promovido pela Assespro-PR que destaca o papel das empreendedoras de TI do Paraná. O Coffee Time nasceu como um espaço para networking, “acolhendo mulheres empreendedoras que desejam ir mais longe”. Os encontros continuam a ser realizados regularmente em Curitiba, com a programação sendo divulgada nos canais da entidade.

Lugar de mulher

Cheias de sonhos e ambições, elas se destacam como chefes de cozinha, empresárias, professoras e profissionais na tecnologia da informação (TI). Embora o setor de inovação ainda seja dominado por homens, a presença feminina já é notável, com um percentual que, embora crescente, ainda está aquém do ideal. Segundo dados do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o Brasil é o sétimo país com o maior número de empreendedoras, mas em 2021, as mulheres representavam apenas 15% do ecossistema de startups e 12% das fundadoras, conforme a Associação Brasileira de Startups.