A partir desta terça-feira (1º), a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) vai multar motoristas que estacionarem em área de Estacionamento Regulamentado (EstaR) sem ter ativado o sistema, que agora deve ser feito por um aplicativo. Quem for flagrado estacionado irregularmente vai ter que pagar uma multa de R$ 195,23.

A mudança já havia sido anunciada pela Urbs com a implantação do EstaR eletrônico, em março desse ano, e consta no decreto municipal nº 418/2020. Até novembro, a regularização do EstaR era feita com o pagamento de R$ 30 em até cinco dias úteis após o recebimento do aviso de infração.

O que muda

De 1 de dezembro em diante, o motorista que usar o EstaR sem ativação dos créditos será multado. A infração é de natureza grave, com valor de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

