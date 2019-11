Após seis meses de treinamento sério e intenso, um processo seletivo com 32 inscritos e um juramento emocionante, o grupo de palhaços voluntários, Especialistas da Alegria, ganhou quatro novos integrantes. A cerimônia de “DES Formatura” dos voluntários foi realizada com auditório lotado, no Hospital Erasto Gaertner, na noite da última quinta-feira (21)

Entre risos e choro, quem participou do evento presenciou momentos de muitas gargalhadas, mas também de grande emoção. Como destaca o cofundador do grupo, Jefferson Bertoldi, “para ser palhaço em hospital, não é só colocar o nariz vermelho, pintar o rosto e falar o que quer. É preciso sensibilidade, saber a hora certa de falar ou calar, sorrir ou gargalhar, estar apenas ao lado ou abraçar. É necessário treinamento, doação e, principalmente, comprometimento”.

Por isso, para ser um Especialista da Alegria, os integrantes passam por quatro etapas de treinamento: oficinas, estudos, observalhaço e Nariz em Treinamento. Mais de 30 candidatos iniciaram o processo, oito foram escolhidos e, ao final, quatro conseguiram o título de Especialistas da Alegria.

Voluntários há 7 anos no Hospital Erasto Gaertner, os Especialistas da Alegria atuam exclusivamente na instituição, desenvolvendo a arte da palhaçaria no ambiente hospitalar e, principalmente, levando um pouco de cor para a vida dos pacientes, e familiares, que se encontram em tratamento contra o câncer. Os voluntários estão no hospital durante quatro dias da semana: terça-feira à tarde, quarta e quinta-feira à noite e aos sábados de manhã.

Segundo a voluntária Flávia Bertoldi, “é visível a melhora instantânea da disposição do paciente em contato com a risada, com a alegria. Por outro lado, esse trabalho também nos engrandece, porque o hospital é uma grande escola para a vida. É impossível acessá-lo, se relacionar com as pessoas que lá estão, sem fazer uma autocrítica sobre como vivemos e para quem vivemos. Ao longo destes 7 anos que o grupo Especialistas da Alegria atua no Hospital Erasto Gaertner, muitas lições de vida foram aprendidas e refletidas entre os voluntários”.

Patrocínio

Atualmente, o grupo Especialistas da Alegria é formado por 26 voluntários e mantido financeiramente por meio de leis de incentivo à cultura e patrocínios pontuais. Para 2020, 50% do projeto já foi abraçado pelo Banco Sicoob e o grupo corre contra o tempo para sensibilizar outros patrocinadores que possam doar recursos para cobrir, por exemplo, custos de transporte, lanche, maquiagens e despesas do dia a dia de trabalho.

“O que ganhamos é a vida do outro, a alegria de fazer o bem. Podemos afirmar que colocar a menor máscara do mundo e sair ao encontro do desconhecido, e porquê não dizer: dos fragilizados, é uma experiência que possibilita crescermos como pessoa, além de gerar em nós a certeza de que nascemos para fazer o bem, o resto é lucro”, finaliza Jefferson Bertoldi.

O grupo Especialistas da Alegria – Grupo de palhaços voluntários do Hospital Erasto Gaertner pode ser contatado pelos telefones (41) 99169-2986 e (41) 99843-4934. O site da turma é www.especialistasdaalegria.com.br.