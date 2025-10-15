Ambiente climatizado

Escolas municipais de Curitiba terão ar-condicionado conforme mapa de calor

Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca SECOM Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 15/10/25 16h51
Ar-condicionado
Foto: Pixabay/Reprodução

A partir deste mês de outubro, a Prefeitura de Curitiba começa a instalar os primeiros aparelhos de ar-condicionado nas escolas da rede municipal de ensino. Segundo a prefeitura, as primeiras unidades a receberem a instalação foram definidas a partir de um mapa de calor da cidade.

Segundo a prefeitura, o mapa de calor se baseia no Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas (PanClima). Pelo estudo de 2020, é possível dizer que os bairros que apresentam maiores chances de enfrentar ondas de calor até 2050 se concentram, principalmente, próximo ao Boqueirão, Hauer, Xaxim, Rebouças, Centro, Jardim Botânico, Cajuru e Capão da Imbuia.

Localizada em um dos bairros mais quentes, quem vai estrear a iniciativa será a Escola Municipal Itacelina Bittencourt, no Guaíra. Cerca de 350 estudantes são atendidos em período integral no local.

Mapa de Calor
Estudo de 2020 mostra bairros que devem concentrar mais calor até 2050. Foto: Reprodução PlanClima 2020

Na primeira etapa, 154 escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs) serão climatizados. Segundo o superintendente de Infraestrutura e Logística da Educação, Vinícius Faraj, ao todo, serão cerca de 1,6 mil salas/ambientes climatizados.

O município prevê que a próxima etapa de instalações aconteça em 2026, com a inclusão de mais 150 unidades educacionais, que ainda não foram divulgadas. Os investimentos somam R$ 50 milhões. Para o prefeito Eduardo Pimentel, essa melhoria era aguardada há anos.

O secretário municipal da Educação, Jean Pierre Neto, destacou que os investimentos em infraestrutura dão suporte ao trabalho pedagógico desenvolvido na rede municipal de ensino. “Segurança e conforto são muito importantes para toda comunidade escolar. Por isso, um dos pilares da nossa gestão é a melhorias da infraestrutura”, disse o secretário. 

