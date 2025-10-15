Escolas municipais de Curitiba terão ar-condicionado conforme mapa de calor

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir deste mês de outubro, a Prefeitura de Curitiba começa a instalar os primeiros aparelhos de ar-condicionado nas escolas da rede municipal de ensino. Segundo a prefeitura, as primeiras unidades a receberem a instalação foram definidas a partir de um mapa de calor da cidade.

Segundo a prefeitura, o mapa de calor se baseia no Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas (PanClima). Pelo estudo de 2020, é possível dizer que os bairros que apresentam maiores chances de enfrentar ondas de calor até 2050 se concentram, principalmente, próximo ao Boqueirão, Hauer, Xaxim, Rebouças, Centro, Jardim Botânico, Cajuru e Capão da Imbuia.

Localizada em um dos bairros mais quentes, quem vai estrear a iniciativa será a Escola Municipal Itacelina Bittencourt, no Guaíra. Cerca de 350 estudantes são atendidos em período integral no local.

Estudo de 2020 mostra bairros que devem concentrar mais calor até 2050. Foto: Reprodução PlanClima 2020

Na primeira etapa, 154 escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs) serão climatizados. Segundo o superintendente de Infraestrutura e Logística da Educação, Vinícius Faraj, ao todo, serão cerca de 1,6 mil salas/ambientes climatizados.

O município prevê que a próxima etapa de instalações aconteça em 2026, com a inclusão de mais 150 unidades educacionais, que ainda não foram divulgadas. Os investimentos somam R$ 50 milhões. Para o prefeito Eduardo Pimentel, essa melhoria era aguardada há anos.

O secretário municipal da Educação, Jean Pierre Neto, destacou que os investimentos em infraestrutura dão suporte ao trabalho pedagógico desenvolvido na rede municipal de ensino. “Segurança e conforto são muito importantes para toda comunidade escolar. Por isso, um dos pilares da nossa gestão é a melhorias da infraestrutura”, disse o secretário.