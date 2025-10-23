Equipe que perdeu criança em acidente realiza parto emocionante na RMC

Recentemente, a emoção de três socorristas, da concessionária Via Araucária, durante um atendimento a um acidente em que uma criança de seis anos que morreu, tocou o coração de muitas pessoas que viram a cena. Seis dias depois, o mesmo trio protagonizou uma nova história marcante no Contorno Norte, em Curitiba: o nascimento de um bebê.

Para a enfermeira Cíntia Aparecida Fabiano, o motorista socorrista Fernando Basso e o médico David Valero, foram duas emoções completamente diferentes para tão pouco tempo: apenas seis dias entre uma ocorrência e outra.

Fernando, que trabalha na concessionária há quatros anos, conta que a felicidade de trazer uma vida ao mundo é inexplicável. “Foi o primeiro parto da Via, o primeiro parto da nossa equipe. Foi incrível ver o nascimento de uma vida que tem tudo pela frente”, explica.

Segundo David, a primeira ocorrência lhe despertou forte emoção por se tratar da perda de uma criança. Nas imagens que repercutiram na internet é possível vê-lo sendo amparado pelos colegas enquanto chora.

Como pai de dois meninos, um de dois anos e outro de quatro, ele diz que se colocou no lugar da família da vítima. Cíntia compartilha do mesmo sentimento do colega. Mãe de um menino de quatro anos, ela conta que, como pais, eles não estão preparados, em hipótese alguma, para lidar com uma situação como essa.

“A gente que está aqui trabalhando com esse serviço nunca sabe o que nos espera. Sempre que somos acionados por alguma ocorrência, nós vamos de peito aberto para dar sempre o nosso melhor. Na ocorrência do pequeno Miguel, demos tudo que tínhamos. A gente sentiu muito como pessoas, e como equipe, a gente tentou se apoiar em todos os momentos”, relembra.

Unidos pela mesma missão

O grave acidente que vitimou Miguel Francisco Fioresi aconteceu por volta das 11 horas no dia 15 de outubro, no Contorno Norte (PR-418), no limite entre Curitiba e Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana (RMC). A colisão aconteceu entre dois caminhões.

O menino estava na carreta conduzida pelo pai, que não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira de outro veículo de carga. O caminhão da família transportava verduras e retornava da Ceasa no momento da batida.

Segundo Cíntia, durante todo o atendimento, a equipe conversou bastante com o objetivo de passar estabilidade uns para os outros. Seis dias depois, a mesma equipe estava unida novamente em um dos momentos mais esperados para uma futura mamãe: a hora do parto.

Fernando conta que nunca tinha participado e nem visto um parto antes. Ao receberem a ocorrência, ele se recorda de pensar que era apenas um serviço de transporte. “Pensei que ela estava precisando que levássemos ela para a maternidade, quando a gente se deparou com a cena, foi completamente diferente”, relembra.

Cíntia diz que por ter sido um parto em um rodovia, num ambiente externo, tudo muda. A tensão é maior, assim como o cuidado. Entretanto, o parto aconteceu normalmente e Mayla Maria veio ao mundo tranquilamente.

Após realizarem o parto, mãe e bebê foram encaminhadas ao hospital pela equipe de socorristas, onde permanecem sob cuidados.

Ressignificado da vida

Questionados sobre a dualidade das vivências das últimas semanas, Fernando conta que ao passar por situações como essas, você passa a ver a vida de um jeito diferente.

“A gente lida muito com a morte, né? Mas tem pacientes que mudam o nosso pensamento e nos marcam para o bem ou, infelizmente, para o mal”, explica David.

Para Cíntia, a realização do parto foi uma oportunidade de ressignificar a importância do trabalho e retomar o fôlego para continuar ajudando outras pessoas.