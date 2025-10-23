Consórcio PR vence leilão do lote 4 das Rodovias Integradas do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Consórcio Infraestrutura PR, formado pela EPR e pelo Perfin Voyager Fundo de Investimento, levou para casa o lote 4 das Rodovias Integradas do Paraná. O leilão rolou na tarde desta quinta-feira (23/10) na B3, em São Paulo, com a presença de figurões como o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o governador Ratinho Junior.

Este já é o quinto lote a ser arrematado na série de seis concessões tocadas em parceria pelo governo federal e o estadual, via ANTT. O último capítulo dessa novela deve acontecer no próximo dia 30/10, quando o lote 5 vai a leilão.

A disputa pelo lote 4 começou com quatro interessados apresentando suas propostas em envelopes fechados. A Motiva (antiga CCR) chegou tímida, com 9,14% de desconto na tarifa do pedágio. A Mota-Engil ficou ainda mais para trás, com apenas 6,23%. Já o Consórcio Infraestrutura PR entrou mais agressivo, oferecendo 18,52%, enquanto a Reune Rodovias Holding veio com tudo: 21,20%.

Com essa diferença nas propostas iniciais, Mota-Engil e Motiva ficaram pelo caminho, e a disputa seguiu para a fase de viva-voz. Foi aí que o Consórcio Infraestrutura PR deu o bote certeiro: fez o único lance da rodada e arrematou o leilão com 21,30% de desconto, superando por pouco a proposta inicial da Reune.

O pacote conquistado não é para qualquer um: são 627,52 quilômetros de estradas, incluindo três rodovias federais (BR-272, BR-369 e BR-376) e oito estaduais (PR-182, PR-272, PR-317, PR-323, PR-444, PR-862, PR-897 e PR-986). O trecho é estratégico, ligando desde a fronteira com o Paraguai, em Guaíra, até a divisa com São Paulo, em Nova Londrina, passando pelas regiões Oeste, Noroeste e Norte paranaense.

O contrato prevê um investimento pesado: R$ 18,17 bilhões. A concessionária terá que botar a mão na massa para fazer duplicações, faixas adicionais, contornos, vias marginais, passarelas para pedestres, acessos e até Pontos de Parada de Descanso para os caminhoneiros. Segundo o ministério, 39 cidades serão beneficiadas e cerca de 156 mil empregos devem ser gerados.

Nos outros lotes já leiloados, o grupo Pátria ficou com o lote 1, o Consórcio Infraestrutura também levou o lote 2, a CCR arrematou o lote 3 e a EPR venceu o lote 6.