Enxame de abelhas bloqueia região no Centro de Curitiba

Um enxame de abelhas assustou moradores e comerciantes na Rua Saldanha Marinho, no Centro de Curitiba, no começo da tarde desta quinta-feira (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as abelhas se concentraram no vidro da porta de uma loja que fica na esquina com a Brigadeiro Franco.

Por causa do risco de um possível ataque das abelhas, a região foi interditada e os bombeiros fizeram a retirada do enxame. A loja precisou ficar fechada para evitar a entrada das abelhas dentro do estabelecimento.

