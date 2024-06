Entregas da Shopee vão ficar mais rápidas para quem mora no Paraná

A Shopee, marketplace que conecta vendedores, consumidores e grandes marcas, inaugurou um novo centro logístico em Toledo, no Oeste do Paraná. Esse hub, que funciona no modelo de última milha, agiliza o processo de roteirização e entrega das mercadorias aos compradores, e visa aprimorar a experiência de compra online, tornando-a ainda mais rápida e eficiente para os consumidores locais.

Com essa adição, a Shopee expande sua rede para nove galpões no estado, sendo um centro de distribuição na Região Metropolitana de Curitiba e oito hubs. Os outros estão em Curitiba, Maringá, Cascavel, Londrina, Pinhais, Ponta Grossa e Umuarama.

“O Paraná é um estado que desempenha um papel crucial em nossa estratégia de expansão no Brasil e estamos entusiasmados em abrir mais um centro logístico na região”, comemora Rafael Flores, líder de Malha e Expansão Logística na Shopee. “Esse investimento reforça nosso compromisso em proporcionar uma experiência de compra online cada vez melhor, conectando os usuários a uma ampla variedade de produtos enquanto apoiamos os vendedores locais.”

O novo hub em Toledo também está impulsionando oportunidades econômicas na região, fortalecendo a infraestrutura comercial local e gerando empregos.

No total, o marketplace conta com 11 centros de distribuição, localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul – inaugurados em fevereiro e março, respectivamente. Além disso, são mais de 100 hubs logísticos de primeira e de última milha, todos exclusivos para produtos de lojistas brasileiros. Tudo isso tem potencializado a capilaridade das entregas, permitindo que a empresa consiga chegar nas residências em todo o território nacional.

