Entregadores de Curitiba e região fazem paralisação por melhores condições de trabalho

Entregadores de aplicativos que atuam em Curitiba e região metropolitana (RMC) aderiram ao movimento de paralisação nacional que começou nesta segunda-feira (31). Chamado de ‘Breque dos apps’, a ação reivindica por melhores condições de trabalho.

Na manhã desta segunda os trabalhadores de Curitiba e RMC já fizeram uma manifestação. Uma nova ação está marcada para a noite desta segunda-feira (31), em frente ao Shopping Mueller.

A paralisação ocorre em, pelo menos, outras 50 cidades brasileiras. A categoria alega precarização nas entregas, principalmente de delivery, e pedem aumento por entrega e por quilômetro rodado, além de taxa mínima por corrida.

Em Curitiba e região, a estimativa é de que 60% dos entregadores tenham aderido à paralisação. No total, são cerca de 12 mil trabalhadores no setor. Na terça-feira (1º), uma nova mobilização está marcada para às 12 horas na Praça Santos Andrade, no centro da capital paranaense.

Foto: colaboração

Movimento de paralisação dos entregadores

A ação foi organizada nacionalmente pelos movimentos Breque Nacional dos Apps e Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos (ANEA). Conforme manifesto publicado por eles nas redes sociais, a mobilização “tem como objetivo exigir condições justas de trabalho e remuneração digna”. Além dessas questões, outra pauta levantada por eles é de que os entregadores enfrentam riscos diários sem respaldo das empresas.