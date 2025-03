‘Elefante gigante’ vai percorrer as ruas de Curitiba: teatro itinerante

A capital paranaense será palco de uma atração única nos próximos dias 5 e 6 de abril. O espetáculo Elefanteatro, uma produção monumental de teatro de bonecos da companhia Pigmalião Escultura que Mexe, chega como parte da programação do Guritiba, integrante do 33º Festival de Curitiba.

Os curitibanos terão a oportunidade de assistir gratuitamente a peça em dois locais icônicos da cidade: o Passeio Público e o Teatro da Vila. As apresentações acontecerão às 16h em ambos os dias, com duração de 60 minutos e classificação livre, sendo recomendada para crianças a partir de dois anos.

O Elefanteatro traz à cena um elefante gigante, místico e sagrado, que percorre as ruas carregando em seu interior um universo de memórias e personagens. A narrativa aborda temas profundos como migração, refúgio e pertencimento, questionando a fragilidade da condição humana.

Liz Schrickte Alves, atriz do elenco, expressa sua empolgação: “Estamos muito felizes de estar participando de um festival tão importante quanto o de Curitiba.” Ela também revela a origem do projeto, concebido por Eduardo Felix, diretor e dramaturgo da peça. “O Eduardo recebeu uma encomenda para construir um elefante para um espetáculo de formatura de uma escola de teatro aqui de Belo Horizonte, sob direção da Rita Clemente. Enquanto esculpia, ele pensou: ‘imagina um teatro dentro de um elefante?’ E foi assim que surgiu a inspiração para o Elefanteatro: um animal cênico andante, que segue em seu cortejo acompanhado dos músicos e seus operários/manipuladores.”

O espetáculo promete encantar o público curitibano com sua mistura única de teatro de bonecos, música ao vivo e performance, abordando temas contemporâneos e relevantes. Para mais informações, os interessados podem acessar o perfil @pigmaliao no Instagram.

O Guritiba, programa que traz o Elefanteatro a Curitiba, conta com o apoio de importantes patrocinadores, incluindo CNH Capital – New Holland, Peróxidos do Brasil, Prefeitura de Curitiba, BRFértil Fertilizantes, Ritmo Logística e Grupo Barigui.

Festival de Curitiba

Os amantes da cultura ainda podem garantir seus ingressos para outras atrações do Festival de Curitiba através do site oficial www.festivaldecuritiba.com.br ou na bilheteria física no Shopping Mueller. A 33ª edição do evento, que acontece de 24 de março a 6 de abril, oferece cerca de 350 atrações em mais de 70 espaços da cidade e região metropolitana, incluindo espetáculos teatrais premiados, estreias nacionais e uma variedade de manifestações artísticas como dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performances e gastronomia.

Serviço

Elefanteatro

Guritiba – Festival de Curitiba

5 de abril às 16h no Passeio Público

6 de abril às 16h no Teatro da Vila

Entrada gratuita

Gênero: Teatro de Bonecos

Classificação: Livre

Recomendado a partir de 2 anos

Origem: Belo Horizonte (MG)

Duração: 60 minutos