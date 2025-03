Shopping em Curitiba realiza oficina de Páscoa com criação de coelhos de pelúcia

O Pátio Batel, shopping em Curitiba, conta com programação especial para a Páscoa. A partir de sexta-feira (04), às 13 horas, o shopping dá início ao seu Doce Ateliê de Páscoa – uma atividade recreativa para as crianças explorarem cores, texturas e formas. Os ingressos para participar da oficina já estão disponíveis.

Após o sucesso do Ateliê Encantado de Natal, que trouxe oficina de renas em 2024, o Pátio Batel traz agora coelhinhos de pelúcia como protagonistas para um momento de diversão.

Na oficina as crianças poderão criar os próprios coelhinhos de pelúcia e personalizá-los com acessórios. A atividade estimula a criatividade, a coordenação motora e o desenvolvimento da afetividade.

Oficina de Páscoa no Pátio Batel

O Doce Ateliê de Páscoa do Pátio Batel será realizado às sextas-feiras, sábados e domingos, nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de abril. Na semana que antecede a Páscoa, a oficina acontece na quinta-feira (17), sexta-feira (18) e sábado (19), no Lounge Bolhas do Piso L3.

Serão até oito turmas diárias, com capacidade para 15 crianças por turma e duração de 50 minutos. Os participantes terão a oportunidade de criar os próprios coelhinhos de pelúcia e escolher até três acessórios por R$ 140. Também poderão adquirir itens extras para personalizá-los mais. As inscrições podem ser feitas antecipadamente no site do shopping.

Serviço – Doce ateliê de Páscoa no Pátio Batel

Dias: 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 de abril

Valor: R$ 140 por pelúcia com três acessórios

Inscrições antecipadas: patiobatel.com.br/pascoa

Endereço: Lounge Bolhas do Piso L3 – Pátio Batel – Av. do Batel, 1868 – Batel