Gigante dos cosméticos lança linha especial para mulheres negras

Com características diversas entre si, cada pele exige um cuidado diferente para se manter hidratada e bem cuidada. Quando se faz um recorte racial dessa questão é possível notar necessidades específicas e dores muito latentes das mulheres pretas e pardas. Pensando nisso, a Natura recentemente liderou um estudo abrangente para mapear a relação entre a saúde das peles, o bem-estar e a identidade das mulheres negras. O lançamento já está à venda nas lojas físicas da marca, no e-commerce e com as Consultoras de Beleza Natura.

A pesquisa, intitulada simbolicamente de Projeto Dandara, fez um mapeamento sobre o bem-estar das mulheres pretas e pardas através de uma abordagem psicossocial para apresentar indicadores e aprendizados de conceito e marca. Dividido em fases qualitativas e quantitativas, o estudo analisou mais de 120 variações de tons de pele e revelou necessidades e desafios enfrentados por essas mulheres no cuidado com a pele, levando ao desenvolvimento da linha que teve o seu pré lançamento no fim de 2024.

O que a pesquisa sobre as peles negras revelou

A dificuldade de encontrar produtos formulados especificamente para atender às necessidades das peles ricas em melanina, a falta de representatividade na indústria da beleza e o impacto do racismo estrutural na percepção da própria identidade e autoestima foram os principais achados da pesquisa. Além disso, muitas mulheres relataram a necessidade de fórmulas que combatam a hiperpigmentação, promovem hidratação intensa e tragam brilho.

A linha Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju foca nas necessidades específicas das peles ricas em melanina, trazendo pela primeira vez para Natura Tododia ingredientes como a Niacinamida, Pantenol, Óleo de Gergelim e Vitamina E.

O lançamento promove hidratação e duradoura, enquanto auxilia na uniformização da pele e na redução de marcas escurecidas. A marca destaca que o portfólio atual já é adequado para todos os tipos e tons de pele. No entanto, o lançamento atende diretamente às necessidades apontadas no estudo.

Composição dos produtos da nova linha da Natura

Cada um desses ativos tem um papel fundamental nos produtos. A Niacinamida ajuda a reduzir marcas escurecidas e melhora a textura da pele, enquanto o Pantenol proporciona ação calmante e reparadora, prevenindo o ressecamento. O Óleo de Gergelim, rico em ômega-6 e ômega-9, fortalece a barreira cutânea e garante hidratação prolongada. Já a Vitamina E possui ação antioxidante, protegendo contra danos externos e auxiliando na renovação celular.

Com foco na experiência sensorial dos produtos, a marca convidou Jerry Padoly, um dos únidos perfumistas negros do mundo, para desenvolver a fragrância de Jambo Rosa e Flor de Caju. Em uma experiência imersiva em Salvador, o perfumista criou uma fragrância que combina notas frutais tropicais a um sofisticado corpo floral.

Mantendo a consistência em tudo que permeou o projeto da nova linha, a Natura contou com o apoio de consultorias especialistas na temática para assegurar o cuidado em cada etapa do projeto. A Indique uma Preta foi responsável por um aprofundamento em torno da temática racial e seus desdobramentos para a consumidora, além da modelagem da narrativa. A Black Influence, referência em comunicação e sinônimo de representatividade na publicidade, também foi escolhida para apoiar no plano de lançamento.

Conheça os produtos da linha Natura Tododia Jambo Rosa e Flor de Caju

Esfoliante Nutritivo Suavizante: com textura cremosa e fórmula emoliente que combina Óleo de gergelim, Pantenol e Vitamina E com micropartículas de sementes de damasco, elimina as impurezas e esfolia a pele sem agredir, auxiliando na prevenção de pelos encravados; Óleo em Creme Ultranutritivo Restaurador: reforça a barreira de proteção e promove um brilho radiante. Sua fórmula, que combina Óleo de gergelim, Niacinamida e Pantenol com a Tecnologia Prebiótica, uniformiza a textura da pele e ajuda no reparo de áreas mais ressecadas e na redução da aparência de estrias, além de entregar 72 horas de hidratação intensa; Manteiga Uniformizadora de Tom: fortalece a barreira cutânea. Garante um filme protetor às áreas de maior ressecamento, como cotovelos e joelhos, enquanto restaura a luminosidade da pele. Sua fórmula reduz em 64% a produção de radicais livres e ajuda a recuperar a uniformidade do tom da pele, além de acelerar a renovação celular, deixando-a visivelmente mais uniforme e radiante em apenas duas semanas de uso. Creme Corporal Nutrição Radiante: nutre até 2x mais e protege a pele das agressões do dia a dia com efeito uniformizador, promovido pela Niacinamida presente na formulação. Proporciona o dobro de hidratação imediata para sua pele, mantendo-a hidratada por até 72 horas. Pele restaurada em apenas 2 semanas, radiante e com brilho; Geleia Iluminadora Corporal: promove “efeito glow”, enquanto hidrata profundamente a pele com Óleo de gergelim, Pantenol e Vitamina E. Entrega 72h de hidratação, sendo também capaz de potencializar a hidratação do Creme Corporal Nutrição Radiante, quando usado de maneira combinada.