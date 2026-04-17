Engavetamento na BR-277 mata adolescente e deixa feridos na Grande Curitiba

Um grave acidente envolvendo dois caminhões e cinco veículos de passeio travou a BR-277 na tarde desta sexta-feira (17/04), em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A colisão, ocorrida por volta das 16h no km 143 (sentido interior), resultou na morte de um adolescente de 16 anos e deixou outras três pessoas feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi causado por um caminhão Iveco Stralis. Ao descer um trecho em declive e se deparar com o trânsito lento, o condutor não conseguiu frear a tempo.

O caminhão atingiu sucessivamente um Renault Kwid, um Jeep Renegade e uma GM S10, mas o impacto mais violento foi contra uma van Mercedes-Benz 417. Com a força da batida, a van foi projetada contra um caminhão Scania e um VW Polo. Após a sequência de impactos, o caminhão que causou o engavetamento saiu da pista e capotou.

Acidente na BR-277 interditou rodovia parcialmente

A gravidade da ocorrência e o fluxo intenso na rodovia mobilizaram uma grande operação de socorro. Três aeronaves (da PRF, Polícia Militar e SAMU de Ponta Grossa) foram acionadas para agilizar o transporte dos feridos graves, além de diversas ambulâncias e equipes da concessionária da via e do Corpo de Bombeiros.

O trecho da BR-277 apresentou interdições parciais durante o final da tarde para o atendimento das vítimas e remoção dos veículos.

Foto: PRF

De acordo com informações de testemunhas, a van transportava um grupo de adolescentes que seguia para uma fazenda em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.