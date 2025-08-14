Engavetamento com sete veículos deixa um ferido e faixas bloqueadas na Linha Verde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo sete veículos bloqueou parcialmente a Linha Verde, no sentido Atuba, na manhã desta quinta-feira (14), no bairro Hauer, nas proximidades do supermercado Armazém da Maria. De acordo com as primeiras informações, o motorista de um Renault Duster teria sofrido um mal súbito, o que provocou a colisão em cadeia.

Segundo relatos de testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade até atingir outros seis carros que aguardavam no semáforo, por volta das 6h55. A força do impacto fez com que um dos automóveis fosse arremessado para fora da pista, em direção a uma via paralela.

Testemunhas relataram ao Bom Dia Paraná, da RPC TV, que o condutor perdeu o controle após ter tido um mal súbito logo antes da batida. Ele sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento médico ainda no local.

Bloqueio de faixas e congestionamento na Linha Verde

Equipes da Guarda Municipal de Curitiba foram acionadas para organizar o tráfego e sinalizar o trecho. Por conta da interdição parcial, o trânsito ficou lento na região, especialmente para quem seguia em direção ao Atuba.

Às 8h30, o trânsito fluía somente pela via do lado esquerdo do trecho. A pista será liberada assim que os guinchos retirarem os veículos do local.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉