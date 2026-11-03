Caminhoneiro morre em engavetamento na BR-376, em Guaratuba

Um acidente envolvendo cinco veículos interditou a BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, na manhã desta terça-feira (3). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o engavetamento aconteceu no sentido Santa Catarina e terminou com a morte de um caminhoneiro.

Equipes de resgate e da PRF foram mobilizadas para atender à ocorrência, registrada no km 673. O Instituto Médico-Legal (IML) também foi acionado e chegou ao trecho durante a tarde.

Ainda conforme a PRF, um caminhão carregado com batatas colidiu contra dois caminhões, um automóvel e uma van. Na sequência, o veículo tombou sobre a pista. As causas do acidente serão identificadas em laudo pericial.

Trânsito na BR-376

Com o tombamento e o derramamento da carga, a rodovia foi bloqueada. No começo da tarde, os veículos começaram a passar por uma das faixas liberadas no local do acidente. Na altura do posto da PRF, no km 662, a passagem foi organizada em comboio.

Mesmo com a retomada parcial da circulação, uma faixa continua bloqueada no trecho do acidente. A PRF orienta os motoristas a evitar a região e procurar caminhos alternativos. Ainda não há previsão de liberação total da pista.