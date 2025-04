Encontro de moda circular reúne mais de 15 lojas e brechós em Curitiba

No sábado (12) e domingo (13) acontecerá em Curitiba a 6ª edição do Encontro Moda Circular – evento que reúne mais de 15 lojas e brechós e promove a sustentabilidade na moda circular. O evento será das 10 horas às 16 horas, no bairro Mercês.

A iniciativa surgiu com o Projeto Social Câmbio do Bem, criado há mais de quatro anos. O projeto começou arrecadando vidros para convertê-los em alimentos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social de Curitiba e Região Metropolitana. Com o tempo, passou a receber doações de roupas, inspirando a criação do Encontro Moda Circular.

O evento tem como propósito incentivar o consumo consciente, estimulando a reutilização de roupas novas, seminovas e usadas e reduzindo a necessidade de produção de novas peças. Além disso, a renda arrecadada será revertida para ações beneficentes, como compra de cestas básicas, cobertores e outros itens essenciais que serão doados para orfanatos, asilos e famílias em situação de vulnerabilidade.

Serviço – 6ª edição do Encontro Moda Circular

Entrada gratuita

Data: 12 e 13 de abril

Horário: 10h às 16h

Local: Rua Brigadeiro Franco, 400 – Mercês, Curitiba

Estacionamento gratuito

Quem tiver interesse no projeto também pode doar roupas. As doações são recebidas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, no mesmo endereço do evento. Para mais informações, acompanhe no Instagram @encontromodacircular.