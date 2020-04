“A fome não espera a quarentena”. A frase dita pelo empresário Sebastião Oliveira é ao mesmo tempo reflexiva e provocativa. Quem já passou dificuldades na vida sabe o quanto o medo da fome é maior que o medo da contaminação por qualquer doença. Por isso, ele resolveu convocar clientes, amigos e qualquer pessoa interessada em contribuir para a arrecadação de alimentos para serem doados a famílias carentes.

Quem quiser contribuir para a iniciativa pode levar seus alimentos (não perecíveis ou cestas básicas) em uma das sedes da Premier Pisos, empresa da família Oliveira. As lojas ficam na Rua Almirante Alexandrino,1585, bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e Avenida Erasto Gaertner, 2169, no bairro Bacacheri, em Curitiba.

Arquivo Pessoal

Para incentivar ainda mais os interessados em ajudar, Sebastião vai sortear um belo brinde. “Vamos pegar só o nome e o contato da pessoa, e vamos sortear uma poltrona que vale uns R$ 400”, contou. “Sentindo a necessidade das pessoas, quem não tem o que comer, montamos essa campanha e estamos pedindo a divulgação dos amigos”.

Em tempos de quarentena provocada pelo coronavírus, muitos trabalhadores autônomos e informais tem encontrado dificuldades para ganhar dinheiro seja pela queda do movimento, seja pela recomendação de isolamento social. “A gente vem de uma família humilde, passou necessidade e sabe o que é faltar o arroz e feijão em casa. Do pouco faturamento que temos, gostamos de dividir com amigos, parceiros, clientes e quem realmente precisa”, contou Sebastião, dono da Premier Pisos.

Os alimentos arrecadados serão doados pela Igreja Assembléia de Deus. “Eu mesmo vou levar para a assistente social, que vai entregar para quem realmente precisa”.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).