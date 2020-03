Associados do Rotary Clube III Milênio, de Curitiba, estão arrecadando alimentos e produtos de higiene para ajudar famílias carentes durante a pandemia do coronavírus. O objetivo é arrecadar comida ou dinheiro para dez instituições distribuídas entre os bairros Parolin, Capão Raso, em Curitiba, além das cidades de Colombo e Quatro Barras, na região metropolitana.

Segundo Paulo Antônio Madalena, presidente do clube, a iniciativa faz parte do comitê de calamidades públicas do Rotary. “Criamos esta campanha urgente de arrecadação pelas redes sociais e clientes de nossos associados”, explicou. Em apenas dois dias foram arrecadados R$ 7 mil. “Vamos comprar kits de cestas básicas e materiais de limpeza específicos ao combate do coronavírus”, disse.

Para o rotariano, como são chamados os associados ao Rotary, a ação é essencial para ajudar aqueles que são mais fragilizados neste tempo de crise. “Para quem está em uma condição social mais favorecida é simples fazer a quarentena. Muitas destas pessoas moram na rua, se não em casas com condições desfavoráveis. É muito difícil para elas”, explicou Madalena.

Como ajudar?

São dez instituições ao todo: Eco Par (que irá receber 20 cestas), Mundo da Reciclagem (11 cestas), Eco Recicla (16 cestas), Reciplastic (11 cestas), Vida Nova (18 cestas), ATR (8 cestas), Vitória (9 cestas), Céu Azul (11 cestas), Nossa Senhora Aparecida (16 cestas) e Vale Verde (13 cestas).

Quem puder ajudar pode procurar a sede do Clube Rotary III Milênio, na Rua Coronel Adyr Guimarães, 400, no Ahú. A orientação é ligar antes (41) 3252-5161.

O que é o Rotary?

Rotary é uma Organização Não Governamental presente em 232 países do mundo com 1,2 milhão de rotarianos. No distrito de Curitiba, que compreende litoral, região de Curitiba e Campos Gerais, são 1200 associados em 80 clubes. “Nosso objetivo não é ser uma instituição assistencialista, prezamos por projetos sustentáveis, resoluções de conflitos, educação financeira, entre outras ações”, explicou o presidente do clube do Rotary Clube de Curitiba III Milênio.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).