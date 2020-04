A pandemia do novo coronavírus atingiu todos os ramos de atividade imagináveis. Com a proximidade da Páscoa, as indústrias paranaenses de chocolate sentiram o impacto desta nova realidade e, além de adaptarem processos para garantir o risco mínimo de contaminação de colaboradores e clientes, estão buscando novas formas de chegar ao consumidor final e garantir as vendas de deus produtos.

O Sesi Paraná elaborou uma cartilha para ajudar os empresários a enfrentar as mudanças de rotina. “Na indústria de chocolates, assim como em todo o setor alimentício, a higienização já é mandatória, um processo altamente controlado de manuseio de produtos, matérias-primas, dentre outros. É claro que, neste contexto do coronavírus, deve-se redobrar o cuidado, principalmente com os colaboradores que continuam trabalhando”, contou a gerente executiva de Segurança e Saúde para a Indústria do Sistema Fiep, Rosangela Fricke.

As orientações da cartilha são um complemento às boas práticas já seguidas pelas empresas diariamente.

Reformulação total

Diante das necessidade exigidas pelo avanço do coronavírus no país, a Barion, tradicional fábrica paranaense, reformulou todos os seus processos internos e também no contato com os clientes. “Estamos aferindo a temperatura de todos os colaboradores. Aqueles que ficam alocados na linha de produção estão usando máscara durante o serviço. Além disso, aumentamos a rotina de limpeza, especialmente nos locais de maior contato”, comenta Fernanda Barion, gerente de marketing da marca.

Pensando nos clientes, a Barion criou novos canais de venda para atender a demanda. “Desde o dia 20 de março, estão no ar os nossos novos canais de atendimento ao consumidor. São eles: o Televendas, que funciona por meio de telefone fixo e whatsapp, o Drive-Thru, montado em nosso estacionamento para os clientes que desejarem buscar seus produtos na loja sem ter contato físico, a Loja Online, onde o consumidor pode realizar sua compra sem sair de casa, além do Delivery, que pode ser solicitado pelos aplicativos de entregas Rappi, IFood e James Delivery”, explica Fernanda.

A loja de fábrica, por sua vez, segue com funcionamento normal, mas também com a adoção de novas práticas que visam garantir a segurança de todos, como aumento da periodicidade da limpeza, disponibilização de álcool em gel em diversos pontos da loja e marcações na fila para que cada uma das pessoas fique a, no mínimo, 1 metro e meio de distância da outra, entre outras ações.

Adaptação

Divulgação

A Cuore di Cacao, uma das chocolaterias mais premiadas do Brasil, aderiu a medidas especiais de saúde e segurança em seus processos de produção. “A nossa primeira ação, logo aos primeiros sinais da chegada da epidemia no Brasil, foi reunir toda a equipe, explicando detalhadamente sobre a Covid-19, esclarecendo inclusive o que é uma pandemia e seus efeitos em âmbitos mundiais. Com o auxílio da nossa gerente de produção e nutricionista realizamos um treinamento completo para todos os funcionários”, explica Bibiana Schneider, sócia-proprietária do empreendimento.

Mais do que proteger seus próprios colaboradores, as empresas estão preocupadas em garantir segurança aos clientes na hora das entregas. A entrega de mercadorias na loja estão sendo feitas exclusivamente pela entrada de serviço, com todas as embalagens sendo higienizadas antes de sua entrada no local.

“Nossa equipe teve seus horários de trabalho reduzidos e suas escalas alternadas, evitando assim o maior contato entre as pessoas. Uma parte do nosso quadro de funcionários foi liberado para ficar em casa. Além disso, temos feito um acompanhamento diário com nossos funcionários, mesmo os que estão em casa, para saber se precisam de algum auxílio, monitorando qualquer tipo de sintoma”, explica Bibiana.

A empresa, que fica no bairro Batel, em Curitiba, disponibiliza aos clientes o serviço de delivery online e por telefone, com taxa de entrega gratuita para compras acima de R$50. Outro benefício criado para atender ao público é o serviço de “drive-in”, que possibilita que o cliente dirija até a loja e receba o pedido, feito previamente por mensagem ou telefone, diretamente em seu carro.