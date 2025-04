Empresa de imóveis de luxo valorizada em São Paulo abre escritório em Curitiba

A Pilar, maior proptech do mercado imobiliário de luxo de São Paulo em valor transacionado, acaba de inaugurar o primeiro escritório fora do estado paulista. A cidade escolhida para marcar a nova fase de expansão foi Curitiba, que tem se destacado como um dos principais polos de valorização de imóveis de alto padrão no país.

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) realizado em 2024, a capital paranaense está entre as quatro cidades do país em que o valor médio de venda do metro quadrado de imóveis de luxo superou R$ 20 mil. De olho nesse movimento, a Pilar chega à cidade com o objetivo de conectar corretores locais ao seu ecossistema de alto padrão.

“A escolha por Curitiba foi estratégica. Trata-se de uma cidade com um mercado aquecido e com alto potencial de valorização no segmento de alto padrão. Nosso objetivo é fortalecer parcerias com os melhores corretores do segmento, trazendo nossa experiência, tecnologia e visão de negócios para impulsionar o setor e valorizar os profissionais que são a chave do mercado”, afirma o CEO da Pilar, Felipe Abramovay.

Com a abertura do novo escritório, a Pilar reforça o compromisso com o desenvolvimento do mercado imobiliário de alto padrão em Curitiba, oferecendo solução que integra tecnologia, dados e inteligência de mercado para facilitar a gestão de atendimentos e ampliar as oportunidades de negócios. A novidade faz parte da estratégia da Pilar de acelerar o desempenho dos profissionais locais, contribuindo para uma atuação mais eficiente e estratégica.

“O novo escritório é a concretização do que acreditamos no mercado, uma parceria representada por corretores de diferentes imobiliárias, trabalhando lado a lado para atender o cliente da forma mais ágil possível”, completa o CEO.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.